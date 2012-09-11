Торговля Хабаровска растет вместе со средней зарплатой

В Хабаровске наибольшими темпами развиваются предприятия потребительского сектора экономики.

По предварительным данным, предоставленным управлением экономического развития администрации города, за семь месяцев нынешнего года оборот розничной торговли в краевом центре составил 59,5 миллиарда рублей, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 3,4 миллиарда рублей оценивается оборот предприятий общественного питания – в сравнении с январем-июлем 2011 года он вырос на 11,4%. Эта сфера деятельности по-прежнему сохраняет свою привлекательность для предпринимателей – за первое полугодие 2012 года сеть потребительского рынка приросла на 75 объектов.

Кстати, как сообщает пресс-служба мэрии, средняя заработная плата в городе за указанный период возросла на 15,1%, сегодня ее размер обеспечивает 3,7 прожиточного минимума.

«Золотой Рог».