Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Торговля Хабаровска растет вместе со средней зарплатой
В Хабаровске наибольшими темпами развиваются предприятия потребительского сектора экономики.
По предварительным данным, предоставленным управлением экономического развития администрации города, за семь месяцев нынешнего года оборот розничной торговли в краевом центре составил 59,5 миллиарда рублей, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 3,4 миллиарда рублей оценивается оборот предприятий общественного питания – в сравнении с январем-июлем 2011 года он вырос на 11,4%. Эта сфера деятельности по-прежнему сохраняет свою привлекательность для предпринимателей – за первое полугодие 2012 года сеть потребительского рынка приросла на 75 объектов.
Кстати, как сообщает пресс-служба мэрии, средняя заработная плата в городе за указанный период возросла на 15,1%, сегодня ее размер обеспечивает 3,7 прожиточного минимума.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- Хабаровчане полетели за рубеж
- Торговля Хабаровска растет вместе со средней зарплатой
- Почти 62% предприятий Хабаровска являются прибыльными
- Торговые сети Хабаровска растут
- За год хабаровчане оставили в общепите 6 млрд рублей
- Хабаровский край стремится к самовоспроизводящейся экономике
- Хабаровская таможня отмечает спад грузооборота
- Хабаровская таможня отмечает спад грузооборота
- Промышленность Хабаровского края поднимется... через бутылку
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо