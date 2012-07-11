В Хабаровске открылось новое кафе

ХАБАРОВСК, 11 июля, ZRPRESS. В центральном районе Хабаровска, на ул. Шеронова, открылось новое кафе «Ажур», работающее круглосуточно.

Как выяснил zrpress, в новом кафе представлена европейская кухня, основной зал рассчитан на 60 человек, банкетный - на 12 посетителей, средний счет, на который сейчас рассчитывают организаторы бизнеса – 800 рублей. При этом в кафе не курят, поют караоке, танцуют. Для клиентов - бесплатный Wi-Fi.

Александр Зубов, «Золотой Рог».