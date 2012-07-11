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В Хабаровске открылось новое кафе
11 Июля 2012, 21:44 | Хабаровск
ХАБАРОВСК, 11 июля, ZRPRESS. В центральном районе Хабаровска, на ул. Шеронова, открылось новое кафе «Ажур», работающее круглосуточно.
Как выяснил zrpress, в новом кафе представлена европейская кухня, основной зал рассчитан на 60 человек, банкетный - на 12 посетителей, средний счет, на который сейчас рассчитывают организаторы бизнеса – 800 рублей. При этом в кафе не курят, поют караоке, танцуют. Для клиентов - бесплатный Wi-Fi.
Александр Зубов, «Золотой Рог».
Автор: Александр Зубов
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