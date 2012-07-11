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Хабаровский край взялся за туризм
Въездной и внутренний туризм в Хабаровском крае должен стать одной из ведущих отраслей экономики, принося прибыль сопоставимую со сферой промышленного производства. Такую цель поставили перед собой разработчики краевой программы развития туриндустрии.
Программа развития внутреннего и въездного туризма рассчитана на 7 лет. До 2020 года в регионе предполагается создать целый комплекс туруслуг. Привлечь гостей помогут и многодневные круизы с заходом в крупные рекреационные зоны, и небольшие этномаршруты. На территории края предполагается создать четыре туристско-рекреационных кластера, в пределах которых определены «точки роста» внутреннего и въездного туризма: Хабаровская, Комсомольская и Советско-Гаванская городские агломерации, Центр экологического туризма в Нанайском районе на базе национального парка «Анюйский», а также традиционное для края направление – круизы по реке Амур. Согласно принятым планам, в 2013 году должно начаться строительство большого круизного теплохода, оборудованного по международным стандартам. Как сообщили РИАП «Хабаровск онлайн» в краевом управлении по туризму, на реализацию программы из бюджетных и внебюджетных источников предусмотрено 2,7 млрд рублей.
«Золотой Рог».
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