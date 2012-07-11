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В Хабаровском крае огурцы взрастят на газе
В Хабаровском крае утверждена программа по развитию тепличного овощеводства. Документ предполагает строительство современных тепличных комплексов по выращиванию овощей в нескольких районах края.
Как отмечают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, теплицы будут работать на природном газе. Это поможет снизить стоимость тепло - и энергоресурсов, повысить рентабельность продукции. Площадки будут располагаться вдоль газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток».
В пресс-центре правительства края сообщили, что для инвесторов предусмотрены возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и займам, помощь в разработке проектно-сметной документации, льготное оформление земли. Мероприятия программы предполагают также закупку семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. 2013 год – пилотный для реализации программы. Из бюджета края будет выделено около 107 млн рублей. Строительство тепличного комплекса площадью один гектар потребует 80-100 млн рублей вложений. Срок окупаемости проекта 3-5 лет.
«Золотой Рог».
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