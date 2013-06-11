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Хабаровские аграрии пострадали от Гидрометцентра
Во время прошедшей под руководством министра сельского хозяйства РФ Николая ФЕДОРОВА видеоконференции о ходе весенне-полевых работ и подготовке к уборке урожая министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Александр ЯЦ выступил с инициативой внесения поправок в федеральное законодательство, касающееся страхования посевов.
Внедрение механизма страхования сельхозугодий в российских регионах началось в прошлом году. На федеральном уровне разработан соответствующий закон, однако, как выяснилось на практике, документ нуждается в существенной доработке. Во многих регионах, в их числе и Хабаровский край, возникли сложности с выплатами.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, аграрии предприятий «Хорское» и «Амурская заря» не смогли получить компенсации из-за отсутствия в перечне страховых рисков понятия «наводнение». Одна из причин, по которой страховщики отказали возмещать издержки, - не подтвержденная хабаровским Гидрометцентром информация о выпавших осадках. Из-за отсутствия необходимого количества метеостанций в районах (всего их 6 вместо 24-х) специалисты-метеорологи не смогли зафиксировать чрезмерное переувлажнение почвы.
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