Хабаровчане полетают на чешских самолетах

Министерство транспорта и промышленности Хабаровского края разместило заказ на поставку двух самолетов чешского производства Л-410 УВП-Е20 или их эквивалентов, говорится в материалах сайта госзакупок. Начальная цена контракта на поставку самолетов составляет 371,1 млн рублей.

Заявки принимаются до 24 июня. Открытый аукцион в электронной форме назначен на 4 июля. Самолеты должны быть поставлены в аэропорт Хабаровска в течение 120 дней с момента заключения контракта. Ожидается, что самолеты будут переданы КГУП «Хабаровские авиалинии», где уже идет подготовка летного состава.

Досье «ЗР»

Л-410 УВП-Е20 - ближнемагистральный пассажирский самолет на 19 мест, модификация самолета Л-410, разработанного в конце 60-х годов чехословацким предприятием Let (Лет) для эксплуатации на местных авиалиниях.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.