"Балтика" будет разливать в Хабаровске баночное пиво

Пивоваренная компания "Балтика" 12 апреля откроет в Хабаровске линию по розливу пива в банки. Примерный объем инвестиций составляет несколько миллионов евро.

В дальнейшем в Хабаровске может быть открыто и производство алюминиевых банок.

"Балтика-Хабаровск" - крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке, открытие предприятия состоялось 11 апреля 2003 года, в настоящее время производственные мощности завода составляют 1,6 млн гектолитров пива в год. На заводе в Хабаровске производят региональное пиво "ДВ".По данным компании, в экономику Хабаровского края "Балтика" инвестировала $54 млн.

Компании "Балтика" принадлежит 10 заводов в России. Она также имеет две солодовни. На долю компании приходится до 70% пивного экспорта России. Доля компании на российском рынке пива в 2012 году сохранилась на уровне 2011 года и составила 38,2%. "Балтика" принадлежит Carlsberg Group. Инвестиции компании в Россию достигли $12 млрд.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.