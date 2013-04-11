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"Балтика" будет разливать в Хабаровске баночное пиво

11 Апреля 2013, 14:10 | Хабаровск

Пивоваренная компания "Балтика" 12 апреля откроет в Хабаровске линию по розливу пива в банки. Примерный объем инвестиций составляет несколько миллионов евро.

В дальнейшем в Хабаровске может быть открыто и производство алюминиевых банок.

"Балтика-Хабаровск" - крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке, открытие предприятия состоялось 11 апреля 2003 года, в настоящее время производственные мощности завода составляют 1,6 млн гектолитров пива в год. На заводе в Хабаровске производят региональное пиво "ДВ".По данным компании, в экономику Хабаровского края "Балтика" инвестировала $54 млн.

Компании "Балтика" принадлежит 10 заводов в России. Она также имеет две солодовни. На долю компании приходится до 70% пивного экспорта России. Доля компании на российском рынке пива в 2012 году сохранилась на уровне 2011 года и составила 38,2%. "Балтика" принадлежит Carlsberg Group. Инвестиции компании в Россию достигли $12 млрд.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: завод  "балтика"  пиво 






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Комментарии

  • Васёк23:15, 11.04.2013#

    Пиво у них отстой ИМХО

  • Псевдоним23:20, 11.04.2013#

    поддерживаю

  • ПИВА НЕТ23:19, 11.04.2013#

    Пива уже давно нет!! А есть пивной напиток:)!! Просто пивной порошёк сучата бадяжат и за пиво выдают. Одна сода какое нах пиво, я эту . . уету уже несколько лет непью, даже такую как Хенекен и т. п. !!!!!!

  • Псевдоним23:31, 11.04.2013#

    Не пиво, а поило эта балтика!

  • Ден00:01, 12.04.2013#

    ну где эти умные ребята из правительства? поригулировали бы что-ли! Но ни как, ведь они же сами в думе сидят, вот и регулируют! УРА! Порадуемся достижениям!

  • Псевдоним00:01, 12.04.2013#

    Спаивать будем Тихоокеанскую Россию, Китай, Корею и так далее. Стратегические планы у бизнеса.

  • Псевдоним00:06, 12.04.2013#

    А где вы видели, чтоб в Китае или Корее такое пойло пили как бык помои???

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