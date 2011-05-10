Хабаровск познакомится с инновациями

С 11 по 14 мая в Хабаровске пройдет 10-я международная специализированная выставка достижений топливно-энергетического комплекса, коммунального хозяйства и рынка технических средств безопасности и связи на Дальнем Востоке.

По оценкам организаторов, это мероприятие станет самым представительным по составу участников за всю историю его проведения.

- В выставке примут участие около 140 компаний из 25 регионов РФ, а также КНР и Южной Кореи. Порядка 20% участников - с Дальнего Востока, - рассказал директор ООО «Хабаровская международная ярмарка» Валерий ЧЕРЕПАНОВ. - Российские производители и дистрибьюторы, а также ряд международных компаний и корпораций представят новейшие технологии и оборудование ТЭК, жилищно-коммунального хозяйства, индустрии безопасности. В ходе выставки будет продемонстрировано большое количество продукции, принципиально новой для Дальневосточного региона.

По словам начальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры и инвестиций министерства ЖКХ Хабаровского края Марка ХАКИМОВА, важная задача данной выставки - не только помочь компаниям-участникам в продвижении своей продукции и услуг на дальневосточном рынке, но и донести информацию об этой продукции до руководителей местных энергетических компаний, служб ЖКХ и др.

- Многие нормативные акты требуют сегодня энергоэфективности, проблемы общественной безопасности стоят все более остро, а инновационные технологии в системах связи и автоматизации постоянно развиваются, - считает Марк Хакимов.