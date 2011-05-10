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Фуюань уже не манит

10 Мая 2011, 01:38 | Хабаровск

Открытие навигации на р. Амур дало старт очередному сезону шоп-туров в г. Фуюань (КНР), традиционно пользующихся большим спросом у хабаровчан. Однако вследствие двукратного повышения стоимости аренды теплоходов путевки в Поднебесную подорожали в среднем на 40%. Это может привести к сокращению числа туристических операторов, работающих на данном направлении.

«В прошлом году полная двухдневная путевка, позволяющая туристу вывести из Китая до 25 кг, стоила около 6 тыс. рублей. В настоящее время цена достигает порядка 8,5 тыс. Так называемые «кирпичи», чей допустимый к вывозу вес не превышает 5 кг, год назад ездили в Фуюань за 500 руб., а сегодня - за 1,8 тыс. рублей, - рассказала «ЗР» менеджер туристического агентства «ТОР». - По нашим наблюдениям, все это уже отразилось на потребительском спросе, и сформировать группу стало сложнее. Так, например, если в начале навигации 2010 года мы практически каждый день отправляли группы туристов по 30-50 человек, то с новыми ценами группа набралась только на выходные».

Отметим, что в прошлом году стоимость аренды теплохода составляла порядка 80 тыс. рублей. Эту сумму туристические компании платили Амурскому пароходству за каждый путь по маршруту Хабаровск - Фуюань и обратно. Однако в начале года ОАО «Амурское пароходство» провело для местных туристических агентств тендер на передачу в аренду всех пяти теплоходов «Полесье», работающих на маршруте Хабаровск - Фуюань. Победителем данного конкурса было объявлено ООО «Сириус-Тур», получившее право передавать теплоходы в субаренду другим туроператорам по своему усмотрению.

Как сообщили в управлении по информационной политике и работе со СМИ холдинга RFP Group, условия контракта с компанией «Сириус-Тур» не могут быть разглашены. В то же время отметили, что в 2011 году ОАО «Амурское пароходство» подняло арендную ставку лишь незначительно, в связи с увеличением затрат на топливо, содержание судов и т.п. Однако оплата, установленная компанией «Сириус-Тур» для субарендаторов, по словам представителей туристических агентств, достигает порядка 170 тыс. рублей. Косвенным подтверждением данной информации может являться и тот факт, что стоимость путевок в ООО «Сириус-Тур» в среднем на тысячу рублей дешевле, чем у конкурентов. Прямой комментарий по данному вопросу в компании предоставить не смогли.

Правомерность установления столь высокой субарендной платы еще предстоит определить Хабаровскому управлению федеральной антимонопольной службы. Но в туристических агентствах уже сегодня отмечают, что многие операторы в этом году не открылись.

- Так, например, в прошлый навигационный период на одном теплоходе могли размещать своих туристов одновременно три компании, с расчетом по 15-17 мест на каждую. Но уже сегодня видно, что на каждую турфирму приходится больше мест, т.к. операторов, способных позволить себе столь высокую аренду, существенно меньше, - рассказала менеджер ООО «Блу Скай Трэвэл».

Автор: Глеб Аленишко
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