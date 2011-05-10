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Пенсионеров тянет в небо

10 Мая 2011, 01:35 | Хабаровск

Приближается сезон летних отпусков, но многие хабаровчане уже с января начали приобретать авиабилеты на наиболее популярные туристические направления. По оценкам экспертов, спрос на авиаперевозки, по сравнению с прошлым годом, вырос.

- Сегодня мы наблюдаем небольшое увеличение объемов продаж авиабилетов, причем за счет молодежи до 23 лет и, в особенности, пожилых людей старше 60 лет. Эти категории граждан попадают под действие правительственной программы субсидированных авиаперевозок, - рассказала «ЗР» директор по развитию и продвижению ЗАО «Дальневосточное Авиационное Агентство «Спектр Авиа Сервис» Галина ПОНОМАРЕНКО. - Наиболее востребованными летними направлениями для жителей Дальнего Востока традиционно являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Весьма популярны также страны Юго-Восточной Азии.

Отметим, что ценовая политика авиакомпаний в сравнении с 2010 годом пока остается без изменений. Однако важно, что если в прошлом году можно было значительно сэкономить, приобретая билеты зимой (то есть за полгода до самого перелета), то в зимние месяцы этого года дешевых билетов на летние рейсы не было.

- Прошлым летом можно было полететь по маршруту Хабаровск - Москва - Хабаровск всего за 10 тыс. рублей, купив билет зимой. Сегодня данное направление стоит порядка 25-27 тыс., а в начале года оно было чуть дешевле 20 тыс. руб. В июле средняя стоимость превысит 30 тыс. рублей, - считает Галина Пономаренко.

Интересно, что такие цены являются весьма привлекательными для граждан ряда соседних городов и регионов. Так, по мнению Галины Пономаренко, некоторые жители соседних регионов Дальнего Востока предпочитают летать в Москву именно из Хабаровска - рейсы осуществляются ежедневно, а повышенная конкуренция обеспечивает более низкие цены.

Автор: Глеб Аленишко
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