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Хабаровскому краю обещан хороший улов

09 Июля 2013, 12:20 | Хабаровск

Прогноз вылова тихоокеанских лососей на 2013 год в Хабаровском крае составил 38,7 тыс. тонн, что на 65% выше прошлогоднего показателя. Комиссия по регулированию добычи постановила распределить 90% прогнозируемых объемов. Таким образом, улов лососей в регионе может составить до 34,82 тыс. тонн.

Прогнозируемый объем вылова по ходу путины может быть скорректирован в сторону увеличения, сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно сообщению, путина стартовала 1 июля ловом летней кеты и горбуши в Амуре и Амурском лимане. По всем видам рыболовства здесь планируется освоить 21 тыс. тонн лососей, в том числе 1,89 тыс. тонн горбуши, 9,2 тыс. тонн летней кеты и 9,8 тыс. тонн кеты осенней.

На побережье Охотского моря объем возможного вылова лососей составит 17,3 тыс. тонн, в том числе горбуши - 5,58 тыс. тонн, кеты - 11,14 тыс. тонн. Остальные объемы приходятся на кижуч, нерку и гольцов. Ход горбуши в Северо-Охотоморской подзоне ожидается после 10 июля, кеты - с 5 августа. В этом году предприятия ожидают здесь более успешную рыбалку, чем в предыдущие два года, говорится в сообщении со ссылкой на зампреда комитета рыбного хозяйства минприроды региона Сергея АНДРЮЩЕНКО.

Также отмечается, что коренным малочисленным народам края для ведения традиционного рыболовства в 2013 году выделено 2,127 тыс. тонн лососей. Еще 990 тонн предусмотрено для любительского и спортивного рыболовства.

Улов лососевых в Хабаровском крае в 2012 году составил около 51,5 тыс. тонн, что стало лучшим результатом за 100 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: рыбная отрасль  путина  рыбодобыча 






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