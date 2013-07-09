Квадратные метры дальневосточной столицы упали в цене

Настало благоприятное время, чтобы обзавестись собственной квартирой в Хабаровске, считают риелторы

Несмотря на то, что столица региона по-прежнему занимает лидирующую позицию в рейтинге российских городов по стоимости жилья, цены на квадраты начали плавно снижаться. Банкиры уже отмечают увеличение спроса на ипотечные кредиты. При этом рынок все еще оперирует шокирующими цифрами. Согласно аналитике за июнь, средняя цена однокомнатной квартиры в центре Хабаровска составила 104 тыс. рублей за квадратный метр, в Индустриальном районе можно приобрести квадрат за 78 тыс. рублей.

По словам директора ООО «Центральное агентство недвижимости» Ларисы КАРАЧУНСКОЙ, цены снизились на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

Нынешний спад цен был прогнозируемый, убеждены эксперты. В феврале и январе квартирный рынок края «стоял колом». Простимулировать покупательский спрос пришлось самим риэлторам, играя на понижение цен. Конец 2012 года был отмечен самым аномальным повышением на хабаровском рынке недвижимости. Многие клиенты не могли купить квартиру, ведь квадратный метр дорожал, а зарплата не росла - в итоге ежемесячный платеж был не всем по карману, пояснила директор ООО «Союз ДВ» Елена РИХЕР. Чтобы сдвинуть рынок с мертвой точки, риэлторы выступили единым фронтом.

- Мы договорились активно работать на понижение с продавцами. Потому что продавцы - часто фантазеры. Нам приходится убеждать людей в том, что квартиры в Хабаровске не могут стоить тех денег, за которые они желают продать недвижимость, - рассказала генеральный директор ООО «Благополучие» Елена ЩЕТИНИНА.

Небольшой ценовой спад моментально активизировал приток заемщиков и покупателей. За первое полугодие 2013 года клиенты Дальневосточного банка Сбербанка подали на 14% больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года. За июнь в хабаровский центр ипотечного кредитования банка поступило 160 заявок на получение жилищного кредита, за месяц клиентам было выдано 220 млн рублей. В рамках реализации государственной целевой программы (ГЦП) «Жилище» банк принял порядка 200 заявок от жителей края. Участникам ГЦП в 2013 году Сбербанк планирует выдать 1 млрд рублей.

- Мы видим рост интереса именно к ипотечному продукту. Обстоятельства на сегодняшний день таковы, что без ипотечного кредита невозможно приобрести собственное жилье, - отметила заместитель председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Наталья ПОПОВА на прошедшей встрече с партнерами. Они свидетельствуют, что изменился и портрет заемщика.

- Десять лет назад, когда появились ипотечные продукты, ими пользовались обеспеченные люди среднего класса со стабильным доходом - остальные боялись. Сегодня же ипотеку берут активные молодые люди и семьи. Имея небольшой первоначальный взнос, они могут или снимать квартиру, или вкладывать деньги в свое жилье. При этом выплаты по кредиту сопоставимы с размерами нынешних зарплат, - полагает Елена Щетинина.

Посильную лепту в решение квартирного вопроса внесло и региональное правительство. Так, в текущем году краевой минстрой установил фиксированную цену строительства социального жилья, взяв за основу не рыночную стоимость квадратного метра, а «реальные расчеты».

- Сегодня в среднем по Хабаровску квадратный метр можно построить за 55 тыс. рублей. И застройщики идут на эти цены. В Северном районе города есть застройщики, которые предлагают свои квартиры с социальным ремонтом за 50 тыс. рублей, - сообщила начальник отдела инвестиционных жилищных программ Хабаровского края Наталья ЛЫСКОВА. Она полагает, что в условиях появившейся конкуренции участники рынка не будут стремиться получить прибыль в 200%, а начнут уже сегодня строить бизнес так, чтобы удобно было в том числе и конечному потребителю. По словам Натальи Лысковой, в текущем году в регионе появились новые компании, которые имеют ресурсы и желание строить жилье по приемлемым и доступным ценам.

Эксперты надеются, что снижение стоимости квартир на первичном рынке в ближайшее время повлечет существенное удешевление вторичного жилья. Впрочем, квартиры в Хабаровске никогда не будут стоить так, как в Краснодаре, убеждена Елена Щитинина. Ведь уровень заработной платы в самом дорогом городе России значительно выше, и жилье в столице Хабаровского края может резко упасть в цене только после очередного экономического кризиса.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.