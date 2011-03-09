Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровские власти хотят снять запрет на вылов осетров
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 1 марта предложил снять запрет на вылов рыб осетровых пород в Амуре, введенный из-за сокращения их поголовья. Как заявили в краевом правительстве, глава региона поручил подготовить соответствующее распоряжение краевому министерству природных ресурсов. Его поддержали в Росрыболовстве РФ, сообщает «ФедералПресс».
«Если мы получим, к примеру, квоту на вылов до 100 тыс. тонн осетровых, то краевой бюджет получит почти 500 млн рублей налогов, – заявил Вячеслав Шпорт. – Думаю, это предложение перспективно с учетом того, что мы ежегодно выпускаем в реки более 3 млн мальков. Кроме того, контролируемый лов осетровых поможет бороться с браконьерством». По словам главы региона, ежегодно Амуррыбвод выращивает на заводах миллионы мальков осетровых, и их популяция, по свидетельству ученых, восстанавливается.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) официально выступил против возобновления лова осетровых в Амуре, ссылаясь на то, что информация о восстановлении поголовья осетровых не соответствует действительности, в том числе из-за браконьерства и вылова под предлогом научных исследований. Координатор проектов программы Traffic WWF Алексей Вайсман удивился планам по вылову 100 тыс. тонн осетровых в Амуре, о которых сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. По его словам, такого количества осетровых в Амуре «нет и не может быть». По данным Координационного комитета по устойчивому развитию бассейна реки Амур, современное состояние популяций осетровых в бассейне Амура рассматривается как «депрессивное или близкое к критическому», меры контроля рыболовства и охраны водно-биологических ресурсов «недостаточно эффективны», объемы искусственного воспроизводства – «незначительны».
«Нужно прилагать максимум усилий по борьбе с браконьерством и нелегальной торговлей икрой и осетриной, которая открыто ведется как по берегам реки, так и на рынках краевого центра, а не пытаться соревноваться с браконьерами в малопочтенном деле добивания осетровых Амура», – заявил представитель WWF.
В пресс-службе WWF отметили, что вылов осетровых в коммерческих целях запрещался на Амуре трижды: в 1923-30 годах, с 1958 по 1976 год и, наконец, в последний раз в 1984 году. Этот запрет действует и в настоящее время, однако его нарушают браконьеры, а госструктуры ведут промысел в режиме так называемого «контрольного лова».
«За последние 10-15 лет сильно снизилась численность обоих видов: калуги (родственницы белуги, обитающей в Амуре) и амурского осетра, – сообщили в WWF. – Наблюдается существенное снижение среднего возраста калуги из-за селективного отлова половозрелых особей браконьерами, добывающими икру. Около 95 % заходящих в Амур на нерест особей амурских осетров и калуги представлены впервые нерестящимися рыбами. Это говорит о том, что практически вся идущая на нерест рыба изымается или легальным «контрольным ловом» или браконьерами. Таким образом, рыбы, которые в естественных условиях живут около 100 лет и нерестятся за свою жизнь примерно 20 раз, в настоящее время имеют возможность размножаться не более одного раза в течение жизненного цикла».
Новости тематики
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Транснефть" переименовала свою дочернюю структуру на Дальнем Востоке
- "Порт Ванино" в 2013 году добился рекордных показателей перевалки
- Автобензины Хабаровского НПЗ удостоены золотой медали
- "Роснефть" перебирается из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск
- В Хабаровске открылся приморский "Эрмитаж"
- Хабаровск за 12 лет город стал «освещеннее» на 114 километров
- Малая авиация Хабаровского края готовится к взлету
- Аэропорт Хабаровск готов к приему А380
- Домохозяйки Хабаровска будут мыть посуду инновациями
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса