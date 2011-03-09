Хабаровские власти хотят снять запрет на вылов осетров

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 1 марта предложил снять запрет на вылов рыб осетровых пород в Амуре, введенный из-за сокращения их поголовья. Как заявили в краевом правительстве, глава региона поручил подготовить соответствующее распоряжение краевому министерству природных ресурсов. Его поддержали в Росрыболовстве РФ, сообщает «ФедералПресс».

«Если мы получим, к примеру, квоту на вылов до 100 тыс. тонн осетровых, то краевой бюджет получит почти 500 млн рублей налогов, – заявил Вячеслав Шпорт. – Думаю, это предложение перспективно с учетом того, что мы ежегодно выпускаем в реки более 3 млн мальков. Кроме того, контролируемый лов осетровых поможет бороться с браконьерством». По словам главы региона, ежегодно Амуррыбвод выращивает на заводах миллионы мальков осетровых, и их популяция, по свидетельству ученых, восстанавливается.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) официально выступил против возобновления лова осетровых в Амуре, ссылаясь на то, что информация о восстановлении поголовья осетровых не соответствует действительности, в том числе из-за браконьерства и вылова под предлогом научных исследований. Координатор проектов программы Traffic WWF Алексей Вайсман удивился планам по вылову 100 тыс. тонн осетровых в Амуре, о которых сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. По его словам, такого количества осетровых в Амуре «нет и не может быть». По данным Координационного комитета по устойчивому развитию бассейна реки Амур, современное состояние популяций осетровых в бассейне Амура рассматривается как «депрессивное или близкое к критическому», меры контроля рыболовства и охраны водно-биологических ресурсов «недостаточно эффективны», объемы искусственного воспроизводства – «незначительны».

«Нужно прилагать максимум усилий по борьбе с браконьерством и нелегальной торговлей икрой и осетриной, которая открыто ведется как по берегам реки, так и на рынках краевого центра, а не пытаться соревноваться с браконьерами в малопочтенном деле добивания осетровых Амура», – заявил представитель WWF.

В пресс-службе WWF отметили, что вылов осетровых в коммерческих целях запрещался на Амуре трижды: в 1923-30 годах, с 1958 по 1976 год и, наконец, в последний раз в 1984 году. Этот запрет действует и в настоящее время, однако его нарушают браконьеры, а госструктуры ведут промысел в режиме так называемого «контрольного лова».

«За последние 10-15 лет сильно снизилась численность обоих видов: калуги (родственницы белуги, обитающей в Амуре) и амурского осетра, – сообщили в WWF. – Наблюдается существенное снижение среднего возраста калуги из-за селективного отлова половозрелых особей браконьерами, добывающими икру. Около 95 % заходящих в Амур на нерест особей амурских осетров и калуги представлены впервые нерестящимися рыбами. Это говорит о том, что практически вся идущая на нерест рыба изымается или легальным «контрольным ловом» или браконьерами. Таким образом, рыбы, которые в естественных условиях живут около 100 лет и нерестятся за свою жизнь примерно 20 раз, в настоящее время имеют возможность размножаться не более одного раза в течение жизненного цикла».