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Компания "Сухой" передала ВВС РФ партию истребителей Су-30М2

08 Августа 2014, 17:45 | Хабаровск

В рамках выполнения гособоронзаказа 2014 года, компания «Сухой» передала в войска партию многоцелевых истребителей Су-30М2. Комиссия ВВС России проверила техническую документацию на боевые машины на аэродроме филиала предприятия, Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ). Военные лётчики испытали машины на земле и в воздухе. Как сообщили в пресс-службе компании «Сухой», новые самолеты вылетели к месту своей дислокации. В этом году военно-воздушным силам будут переданы еще несколько Су-30М2.

— Су-30М2 предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами средней дальности и ближнего воздушного боя, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в первую очередь высокоточным, при ведении автономных и групповых действий в любых метеоусловиях. Самолет может использоваться для обучения летного состава технике пилотирования и применения авиационных средств поражения. Наличие второго члена экипажа снижает нагрузку на летчика при выполнении боевых заданий с применением управляемого оружия большой дальности, в ночных операциях, а также в продолжительных полетах с дозаправкой топливом в воздухе, – пояснили в пресс-службе компании. 

Основными особенностями самолета Су-30М2 являются модифицированная система управления вооружением с расширенными возможностями по поражению наземных и морских целей; новая система индикации в кабине экипажа на основе цветных многофункциональных жидкокристаллических индикаторов; улучшенная система навигации и радиосвязи; современная аппаратура бортового комплекса обороны; широкая номенклатура вооружения классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», размещаемого на 12-ти точках подвески; система дозаправки топливом в полете; усиленная конструкция планера и шасси, обеспечивающая эксплуатацию самолета с полной заправкой топливом и максимальной боевой нагрузкой при взлетной массе до 38 тонн. Система управления вооружением самолета Су-30М2 обеспечивает обнаружение, сопровождение и уничтожение авиационными средствами поражения воздушных, наземных и морских целей в любых погодных условиях днем и ночью.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Хабаровск.

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Теги: ВВС  сухой  су-30м2 






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