В Хабаровске зафиксирован аномальный рост цен на жилплощадь

«Взрывоопасная» смесь высокого спроса и ограниченного предложения на хабаровском рынке нового жилья эконом-класса за последние несколько месяцев привела к аномальному росту цен на жилплощадь - как новую, так и вторичную. По мнению экспертов, поводом для такого ажиотажа стала концентрация целого ряда факторов, «перегревающих» рынок.

- Главной проблемой хабаровского рынка недвижимости остается преобладание на нем доли вторичного жилья, поскольку компаний, строящих здесь новые и относительно недорогие квартиры, очень мало, фактически, только «Дальспецстрой», - рассказала «ЗР» директор агентства недвижимости «Союз ДВ» Елена РИХТЕР. – Однако именно в 2011 году ситуация с нехваткой доступного жилья осложнилась тем, что часть таких квартир была отдана Министерству обороны РФ – для военнослужащих, владеющих жилищными сертификатами. Поэтому многие люди, когда-то вступившие в ту или иную социальную программу и ждавшие квартиры по несколько лет, неожиданно остались ни с чем и вынуждены были уйти на вторичный рынок, который, кстати говоря, отнюдь не прибывает, поскольку отток населения из Хабаровска существенно ниже, чем его приток в город из других районов края и дальневосточных регионов.

Осложняется данная ситуация и тем, что обладатели сертификатов стремятся воспользоваться ими до конца года, т.к. опасаются, что в 2012-м их деньги могут уйти в федеральный бюджет. Впрочем, считают риелторы, покупательский спрос подогревают не только сертификаты и материнские капиталы, все чаще направляемые на улучшение жилищных условий, но и сниженные процентные ставки по ипотечному кредитованию, которые предлагают сегодня многие банки.

- На мой взгляд, именно выгодные условия по ипотеке являются одной из главных причин столь стремительного увеличения спроса на квартиры. Для каждого, даже проблемного клиента, сегодня можно подобрать оптимальную ипотечную программу, - говорит Елена Рихтер. – При этом люди стремятся оформить кредит как можно скорее, до конца года, т.к. опасаются повышения процентных ставок – некоторые коммерческие банки, кстати, уже объявили о таком намерении. Для сравнения скажу, что доля «сертификатников» среди наших клиентов составляет около 15%, а «ипотечников» - 65%.

Кроме того, хабаровские риелторы отмечают, что все большее число людей предпочитают ипотеку аренде, стремясь вкладывать средства не в чей-то карман, а в собственное жилье; однако спрос на аренду квартир также продолжает расти. Набирает обороты в 2011 году и военная ипотека. Если раньше эту услугу в Хабаровске предоставлял только один банк, но сегодня – уже три.

- В период с осени 2008 по осень 2009 гг. цены на квартиры упали почти на 25% - прежде всего из-за сокращения банками объемов ипотечного кредитования. С конца 2009 года происходит постоянный рост цен, а во второй половине 2011-го они «раздулись» настолько, что значительно превысили уровень начала 2008 года, - подчеркивает Елена Рихтер. – При этом отсутствие предложений на первичном рынке быстро тянет вверх цены на вторичное жилье - в последние месяцы хабаровские квартиры еженедельно дорожают в среднем на 50-70 тыс. рублей.

По мнению председателя совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края, генерального директора компании «Лунный свет» Сергея СТЕПАНОВА, аномальный ажиотаж вокруг квартирного вопроса поддерживается также целым рядом чисто психологических факторов.

- Во-первых, сказывается кризис еврозоны и нестабильность мировой экономики. Во-вторых, выборы в Думу – никто не знает, что будет дальше, а неизвестность пугает, поэтому люди стремятся защитить свои сбережения, вкладывая их в недвижимость, - отмечает Сергей Степанов.

Подтверждают это и хабаровские риелторы. По словам Елены Рихтер, «покупают сегодня практически всё – и комнаты в коммуналках, и малосемейки… Разобран весь неликвид, какой был».

- К сожалению, у нас не созданы условия для того, чтобы люди могли безбоязненно вкладывать свои деньги во что-либо, кроме недвижимости, - считает Сергей Степанов. - Если бы альтернативные варианты инвестирования действовали, то такого ажиотажа вокруг квартир, наверное, не было бы.

И все же главной «болезнью» хабаровского рынка эконом-жилья, по мнению Сергея Степанова, остается отсутствие в нем живой конкуренции между застройщиками, а также рыночные условия, сдерживающие появление в Хабаровске новых строительных компаний.

- Сложности, связанные с предоставлением земельных участков под строительство, при которых сроки согласования достигают двух, трех, а то и более лет, не позволяют уже имеющимся застройщикам оперативно реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию, в частности, на многократно выросший спрос, характерный для конца текущего года, - говорит Сергей Степанов. – С другой стороны, по той же причине, опасаясь высоких рисков, на местный рынок не хотят заходить новые застройщики. Два месяца назад губернатор Хабаровского края достаточно жестко потребовал от министерства строительства и министерства имущественных отношений края разработать и утвердить упрощенный регламент предоставления земли застройщикам. Министры в свою очередь пообещали выполнить поручение до конца года. Насколько я знаю, сегодня есть предложение о том, чтобы из двух краевых органов, согласовывающих участки под строительство, оставить один. Это, несомненно, движение к лучшему, хотя, на мой взгляд, решение данного вопроса должно быть более радикальным.

По словам Сергея Степанова, на всю систему согласований земельных участков под строительство воздействует масса совершенно субъективных, личностных факторов. Механизмы совместного управления территорией в законодательстве не прописаны, а сами уполномоченные лица прийти к договоренности не могут, что зачастую и становится причиной столь длительных проволочек, за которые чиновники к тому же не несут персональной ответственности.

- Удивительно, но во многих других, западных регионах страны, казалось бы, при том же законодательстве, ситуация складывается совсем по-другому. И согласовывают, и строят быстро, из-за чего и стоимость эконом-жилья значительно ниже – 20-30 тыс. рублей за м2 против наших 40-50 тысяч, - отмечает Сергей Степанов. – Все, что нам нужно, – это уйти от межведомственных противоречий и работать на общую цель, чтобы новые застройщики могли свободно заходить на местный рынок, быстро получать землю под строительство и строить качественное жилье, которое действительно было бы доступным. Как только на рынке возрастет доля предложений, цены, несомненно, пойдут вниз.

В качестве наглядного примера достаточно привести Сочи, где сегодня одновременно строится около 450 жилых домов. Предполагалось, что в связи с приближающейся Олимпиадой квартиры в городе будут только дорожать, однако в действительности предложение сильно опередило спрос, благодаря чему рынок «повернулся лицом» к покупателю, а застройщики готовы предоставлять клиентам по 10-20% скидки.

- О каких-либо прогнозах дальнейшего развития нынешней ситуации говорить практически невозможно - прежде всего в связи с только-только прошедшими выборами… На сегодняшний день непонятно, кто в этой ситуации выиграет, а кто проиграет. Но очевидно, что из-за откровенно «раздутых» цен и огромного спроса на жилье рынок приобрел довольно спекулятивный характер. В частности, это проявляется в том, что многие риэлторы существенно завышают суммы своего вознаграждения, - говорит Сергей Степанов. - Возможно, что сегодня перед нами просто «пузырь»: разрешится ситуация с сертификатами, поднимутся процентные ставки по ипотеке, и цены пойдут вниз… Но, в любом случае, если задача региона – обеспечить приток и удержание населения, то отсутствие предложения на рынке эконом жилья является очень серьезным барьером для ее решения.

Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог Хабаровск".