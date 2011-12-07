В Хабаровске открыта первая очередь Тунгусского водозабора

В Хабаровске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди Тунгусского водозабора производительностью 106 тыс. куб. м воды в сутки.

Строительство объекта велось с 2000 года в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Освоено около 5,2 млрд рублей, в том числе в 996 млн рублей в этом году. К декабрю 2011 года полностью завершено строительство пускового комплекса мощностью 25 тыс. куб. м воды в сутки, одной секции скважин, магистральных водопроводных сетей до города, внутриквартальных сетей, насосных станций 2-го и 3-го подъемов, а также линий электроснабжения. Для вывода 1-ой очереди на полную мощность потребуется лишь поэтапный ввод в эксплуатацию оставшихся 4 секций скважин. Чистая вода будет направлена в Северный округ Хабаровска, где в последние годы наблюдался дефицит водоснабжения, мешавший развитию территории.

Дальнейшая реализация Тунгусского проекта требует значительных финансовых вливаний. Пресс-центр правительства края сообщает, что присутствовавший на торжественной церемонии закуска водозабора заместитель министра регионального развития РФ Владимир ТОКАРЕВ, заверил губернатора региона Вячеслава ШПОРТА в том, что «работа не остановится, будем вводить и первую, и вторую очередь».

«Мы понимаем необходимость этого объекта, а также значимость развития Дальнего Востока в целом. Только по Хабаровскому краю на 2012 – 2014 годы в федеральном бюджете предусмотрено дополнительно свыше 10 млрд рублей. Это без учета ранее предусмотренных средств в бюджетах 2011 – 2013 годов», – сказал представитель Минрегионразвития РФ.