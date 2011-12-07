www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В Хабаровске открыта первая очередь Тунгусского водозабора

07 Декабря 2011, 16:10 | Хабаровск

В Хабаровске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди Тунгусского водозабора производительностью 106 тыс. куб. м воды в сутки.

Строительство объекта велось с 2000 года в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Освоено около 5,2 млрд рублей, в том числе в 996 млн рублей в этом году. К декабрю 2011 года полностью завершено строительство пускового комплекса мощностью 25 тыс. куб. м воды в сутки, одной секции скважин, магистральных водопроводных сетей до города, внутриквартальных сетей, насосных станций 2-го и 3-го подъемов, а также линий электроснабжения. Для вывода 1-ой очереди на полную мощность потребуется лишь поэтапный ввод в эксплуатацию оставшихся 4 секций скважин. Чистая вода будет направлена в Северный округ Хабаровска, где в последние годы наблюдался дефицит водоснабжения, мешавший развитию территории.

Дальнейшая реализация Тунгусского проекта требует значительных финансовых вливаний. Пресс-центр правительства края сообщает, что присутствовавший на торжественной церемонии закуска водозабора заместитель министра регионального развития РФ Владимир ТОКАРЕВ, заверил губернатора региона Вячеслава ШПОРТА в том, что «работа не остановится, будем вводить и первую, и вторую очередь».

«Мы понимаем необходимость этого объекта, а также значимость развития Дальнего Востока в целом. Только по Хабаровскому краю на 2012 – 2014 годы в федеральном бюджете предусмотрено дополнительно свыше 10 млрд рублей. Это без учета ранее предусмотренных средств в бюджетах 2011 – 2013 годов», – сказал представитель Минрегионразвития РФ.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru