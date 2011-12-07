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Хабаровску «подложили китайскую свинью»

07 Декабря 2011, 16:10 | Хабаровск

Круглый стол на тему взаимодействия местных производителей продуктов питания и городских предприятий торговли прошёл в мэрии Хабаровска.

Основная проблема хабаровских производителей – высокая энергоёмкость производства, транспортные тарифы, отсутствие доступного и недорогого сырья. Например, мясо приходится везти из Владивостока, так как в России действуют квоты на поставку свинины из Китая, в Дальневосточном регионе их получила только столица Приморья. Отсюда высокая цена на мясную продукцию городских предприятий.

Жаловались производители и на отсутствие взаимодействия с магазинами. Крупные торговые сети отдают предпочтение западным производителям, хотя качество продуктов у них гораздо хуже. Долгий срок доставки означает большое количество консервантов. Даже небольшим компаниям-производителям приходится содержать штат водителей и экспедиторов, поскольку приёмка товаров в магазинах может длиться несколько часов. Есть проблемы и с получением денег за реализованную продукцию. Причём это касается как розницы, так и крупных торговых сетей.

Представители торговли, которые пришли на круглый стол, тоже высказали свои претензии. Местный производитель не может обеспечить крупные поставки, поэтому продавцам и приходится работать с западными компаниями. Общая проблема и для производителей, и для продавцов - незаконная торговля. Штрафы за неё минимальны, к тому же привлечь к ответственности нарушителей удаётся редко. По итогам круглого стола были составлены рекомендации. Теперь городским властям и местным депутатам предстоит искать пути решить накопившиеся проблемы, и конечно, не без участия участников рынка.

Автор: Юрий Рогов
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