"Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"

ОАО «Ростелеком» в настоящее время реализует масштабный проект по реконструкции сетей связи в Хабаровске. В рамках проекта медные кабельные сети в многоквартирных домах краевой столицы меняются на современные волоконно-оптические. Активное строительство оптоволоконных сетей позволит оператору обеспечить ковровое покрытие «оптикой», тогда как сейчас оно - точечное. До конца 2014 года компания обеспечит подключение к оптике 85% многоквартирных домов.

«Ростелеком» в 2014 году инвестирует в развитие сети в Хабаровском крае 387 млн рублей, из них в Хабаровске - более 135 млн рублей. Рост к прошлому году составил 54%, сообщил директор Хабаровского филиала оператора Евгений ТОРГАШИН.

Модернизация сетей предусматривает стопроцентный охват жилого фонда этажностью от 3-х и выше. В настоящее время к оптическим сетям подключены уже более 1,9 тыс. многоэтажек, до конца года планируется завести оптику еще в 133 дома.

В рамках проекта производится переключение на «оптику» существующих клиентов, а также масштабное строительство новых сетей в районах города, ранее не имевших высокоскоростного доступа в Интернет. Расширение оптоволоконной сети в Хабаровске обеспечит горожанам скорости доступа в Интернет до 30 Мбит/с, а также возможность пользоваться уникальным продуктом «Интерактивное телевидение» в каждом районе краевой столицы. Возможности оптики позволяют комфортно пользоваться сервисом «Мультирум» (подключение нескольких телевизоров к «Интерактивному ТВ») и смотреть каналы в HD-формате.

«Замена медных линий на оптические ведется в городе на протяжении нескольких лет. Это продиктовано современными потребностями пользователей, которым важна высокая скорость доступа и стабильная работа в Сети. Требования к скорости передачи данных растут с каждым годом, и медные линии не в состоянии обеспечить необходимую пропускную способность», - отмечает Евгений Торгашин.

Обновление сети ведется по технологии GPON (gigabit passive optical network, гигабитная пассивная оптическая сеть). Технология сети позволяет передавать трафик со скоростью до 1 Гбит/с. Оптический кабель заводится непосредственно в квартиру клиента. Для строительства сетей используются преимущественно подземные коммуникации, что гарантирует высокую надежность эксплуатации. Также оптика не подвержена влиянию климатических факторов и не представляет интереса для «охотников» за цветными металлами.

При замене медных сетей связи компания проводит полную замену кабелей и оборудования в домах, что требует проведения определенных строительных работ.

«Порой нам приходится сталкиваться с недопониманием жильцов, а также представителей ТСЖ или управляющих компаний и отказом от проведения инсталляционных работ. Однако надо понимать, что это требование времени и медные линии, построенные несколько десятилетий назад, необходимо менять», - говорит Евгений Торгашин.

Строящаяся в Хабаровске оптическая сеть позволит по мере необходимости существенно увеличивать пропускную способность каналов. Таким образом, жителям не потребуется прокладка новых кабелей в квартиру в будущем.

Ранее исполнительный директор ОАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Наталья БРАТЧИКОВА сообщила, что оператор намерен до конца 2018 года довести долю абонентов широкополосного доступа в Интернет, подключенных по оптоволоконным сетям, до 64% от совокупной абонентской базы ШПД. По итогам III квартала 2013 года этот показатель составлял лишь 36%: 3,5 млн из 9,8 млн абонентов были подключены по оптоволокну, остальные - по устаревшей «медной» технологии ADSL.

«Ростелеком» в Хабаровске предлагает выгодные пакетные решения. С 1 октября для новых клиентов компании действует выгодное предложение «Комплект 2 в 1» на подключение услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение». Абонентская плата за обе услуги составит от 400 рублей.

Предложение включает возможность пользоваться Интернетом на скорости до 8 Мбит/с днем и 16 Мбит/с ночью, а также смотреть один основной пакет телеканалов «Интерактивного ТВ». Также в рамках акции клиент до 4 месяцев бесплатно может пользоваться услугой «Караоке» и сервисом «Мультирум» (подключение нескольких телевизоров к «Интерактивному ТВ»). Комплект оборудования для подключения услуг предоставляется в рассрочку на 36 месяцев (ТВ-приставка, маршрутизатор/Wi-Fi-роутер).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.