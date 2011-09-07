Рыбалка в Охотском районе не удалась

Объемы вылова охотоморской горбуши, вопреки научным прогнозам, оказались значительно ниже нормы, вызвав недоумение у хабаровских рыбодобытчиков. Специалисты ТИНРО-центра и Росрыболовства пока затрудняются назвать точную причину неурожая.

Как ранее сообщал «ЗР», в этом году к берегам Охотского моря подошло потомство от поколения горбуши 2009 года, которое считается самым урожайным за последние десятилетия. В связи с этим наука прогнозировала переполнение нерестилищ, высокую урожайность и возможное снижение оптовых цен на рыбу. Однако на практике, по еще не определенным причинам, все оказалось иначе. Причем не только с горбушей.

По информации от крупных хабаровских рыбодобытчиков, ведущих промысел в Охотском районе, уровень освоения горбуши на сегодняшний день составляет лишь 38% от числа квот, кеты - 55%. Общий объем вылова - около 50% от допустимых лимитов.

- Точную причину неурожая нам назвать сложно. Но определенно можно сказать, что в Охотский район рыба пришла на 2 недели позже первоначальных прогнозов, хотя официальные сроки рыбалки, конечно, остались прежними. Сезон продлится примерно до середины сентября, и прогнозы не очень утешительные, - рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным. - Обычно уже в конце августа мы всегда получали добавочные квоты, т.к. рыбы было много. В этом году у всех охотоморских рыбопользователей рыбалка идет очень тяжело.

Однако, как отмечает директор хабаровского филиала ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» (ТИНРО) Герман НОВОМОДНЫЙ, малочисленное стадо горбуши, по непонятным причинам, подошло только к водам Аяно-Майского района, - «в остальном же Охотское море в этом году очень урожайное». При этом, по его словам, пострадали только те рыбодобытчики, чей промысел сосредоточен недалеко от устьев крупных рек. Интересно, что сами рыбопользователи с данной информацией не согласны, считая, что слабые уловы наблюдаются на всем побережье Охотского моря.

- С одной стороны, поколение горбуши 2009 года было очень урожайным, что позволило прогнозировать высокую численность его потомства, которое подошло в этом году. Но, с другой стороны, есть подозрение, что в 2009 году рыбы выловили настолько много, что это негативно отразилось на численности потомства, - говорит Герман Новомодный.

Другую возможную причину низкой урожайности горбуши высказал заместитель руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ. По его словам, характерной особенностью горбуши является то, что она не всегда возвращается в те воды, где родилась, в отличие от других видов лососей.

- На уровень возврата рыбы могли повлиять гидро- и метеоусловия, такие, как шторма и подъем уровня воды. Кстати, в этом году на территории Охотского моря часто отмечались погодные условия, неблагоприятные для рыболовства, - отмечает Сергей Михеев.

Интересно, что на еще одну возможную причину рыбного дефицита указывают как хабаровские рыбодобытчики, так и специалисты ТИНРО и Росрыболовства. По общему мнению, значительные объемы ожидаемой горбуши могли быть выловлены сахалинскими рыбопользователями еще до того, как рыба достигла охотоморских берегов. Кроме того, эксперты уверены, что плохие уловы хабаровских рыбаков могут быть связаны с их сосредоточенностью вблизи речных устьев, в то время как Сахалин и Камчатка успешно ловят тихоокеанских лососей в открытом море.

- Конечно, ловить рыбу в открытом море значительно сложнее, чем у побережья. Но при наличии опыта и практики такая рыбалка имеет больше шансов на успех, - считает Герман Новомодный. - Поэтому, на мой взгляд, чтобы хорошо ловить горбушу в Охотском море, хабаровским рыбопользователям необходимо возобновлять морской промысел. Сегодня подавляющее большинство наших рыболовов сосредоточено в устьях рек Охота и Алдома, что является непропорциональным распределением рыбодобывающих мощностей.

Однако стоит отметить, что в этом году морские рыбопромысловые участки Хабаровского края и вовсе остались «бесхозными» из-за приостановки конкурса.

- Одному из рыбопользователей было отказано в доступе к участию в конкурсе по распределению промысловых участков, из-за чего он обратился в суд, и конкурс был приостановлен, - пояснил Сергей Михеев. - Судебные тяжбы просто не позволяют сегодня ловить рыбу в открытом море.

Важно, что данная ситуация негативно отразится и на вылове осенней кеты. По словам Германа Новомодного, большое стадо ожидается в водах Сахалинского залива, где как раз сосредоточены основные кетовые РПУ (рыбопромысловые участки), которые, увы, останутся незадействованными, а значит, рекомендованные объемы выловлены не будут.

Тем не менее в следующем году, когда морские РПУ будут распределены, Амурское территориальное управление Росрыболовства с целью регулирования вылова анадромных видов рыб планирует акцентировать внимание добытчиков именно на морских промысловых участках.

- Конечно, заставлять вести промысел в открытом море мы не станем, - говорит Сергей Михеев. - Скорее всего, такую рыбалку мы будем стимулировать путем предоставления рыбопользователям дополнительных ресурсов, выделения большего количества квот.

Интересно, что, по словам Германа Новомодного, в сентябре хорошую рыбалку хабаровчане могут ожидать только в водах Амура - пойдет осенняя кета. Однако сами рыбопользователи относятся к этому прогнозу скептически.

- Как показала практика ловли летней кеты, по нижнему Амуру она в этом году шла очень плохо. К тому же было много мертвой рыбы, - сообщает источник. - В результате на прилавки магазинов свежая рыба до сих пор практически не поступает…