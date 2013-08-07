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Хабаровчан отправят в круиз
«Амурская круизная компания» будет развивать круизный и яхтенный туризм на реке Амур. В ближайших планах компании - закладка и строительство в 2014 году на верфях КНР первого круизного комфортабельного судна класса «река-море», общей вместимостью до 80 человек, и спуск его на воду в 2015 году, сообщает пресс-центр правительства края.
В перспективе планируется закладка еще двух комфортабельных круизных судов. В первую очередь в «Амурской круизной компании» намерены заняться созданием «Центра круизного туризма» в Хабаровске, обустройством причалов по маршруту круизов, приобрести современные круизные и яхтенные суда. Данная работа проводится в рамках государственной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-20 гг.)».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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