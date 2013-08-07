Хабаровчан отправят в круиз

«Амурская круизная компания» будет развивать круизный и яхтенный туризм на реке Амур. В ближайших планах компании - закладка и строительство в 2014 году на верфях КНР первого круизного комфортабельного судна класса «река-море», общей вместимостью до 80 человек, и спуск его на воду в 2015 году, сообщает пресс-центр правительства края.

В перспективе планируется закладка еще двух комфортабельных круизных судов. В первую очередь в «Амурской круизной компании» намерены заняться созданием «Центра круизного туризма» в Хабаровске, обустройством причалов по маршруту круизов, приобрести современные круизные и яхтенные суда. Данная работа проводится в рамках государственной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-20 гг.)».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.