Госзакупки зависают

В течение первых 5 месяцев 2011 года Хабаровский край осуществил размещение государственного заказа почти на 3 млрд рублей. До конца года планируется провести еще 1700 открытых электронных торгов на сумму 12,5 млрд рублей.

Впрочем, значительная часть ресурса может остаться невостребованной бизнесом. По данным председателя комитета государственного заказа правительства Хабаровского края Владимира ЧАЮКА, за январь - май нынешнего года в комитет от муниципальных и краевых заказчиков поступило более 1 тыс. заявок, и только по 721 из них проведены торги, которые дали около 4,5% экономии бюджетных средств - более 100 млн рублей. До конца года планируется провести еще 1700 открытых торгов. За прошедший период 30% торгов (237 актов из 721) не состоялись по причине наличия только одного участника или полного отсутствия желающих получить контракт.

Отсутствие интереса со стороны поставщиков связывается с недостаточной экономической привлекательностью выставленных лотов. Это происходит, когда объявляются аукционы на суммы 5 тыс., 15 тыс., 17 тыс. рублей. Учитывая, что поставщик обязан внести обеспечение, его победа в торгах позволит в конечном счете получить настолько несущественную прибыль, что желающих торговаться просто нет, особенно если речь идет о необходимости поставок из западных регионов страны. Впрочем, альтернативы электронным торгам не будет, и специалисты регионального комитета госзаказа предложили на совещании по организации размещения краевых государственных заказов объединять мелкие контракты в пулы, что повысит интерес со стороны поставщиков.

По словам Владимира Чаюка, самая большая группа проблемных вопросов основывается на механизме применения действующих нормативно-правовых актов. К примеру, неясность отнесения к той или иной группе номенклатуры товаров, работ и услуг. Утвержденная Минэкономразвития РФ номенклатура вызывает массу нареканий со стороны региональных и муниципальных властей. При этом требования федерального закона сформулированы таким образом, что позволяют по-разному трактовать одни и те же статьи. Анализ административной практики в стране в целом, проводимый краевым комитетом госзаказа, показывает, что на основе одного федерального закона, по одним и тем же действиям, разные региональные подразделения ФАС принимают иногда противоположные решения.

«К тому же законодательство в сфере размещения заказов часто меняется, в результате чего заказчики вынуждены оперативно перестраиваться. Только стали привыкать к новым требованиям, введенным федеральным законом с 1 января 2011 года, как с 27 апреля вступил в силу новый федеральный закон, значительно меняющий требования», - констатирует председатель комитета государственного заказа правительства Хабаровского края.

В числе недостатков действующей системы муниципальные и региональные власти в крае отмечают регулярные сбои официального общероссийского сайта, предназначенного для проведения госзакупок, его неспособность выдерживать значительные нагрузки при одновременной работе большого числа пользователей. Сайт «висит» часами, тормозя всю работу по осуществлению закупок.

Отметил Владимир Чаюк и низкий уровень оформления заявок заказчиками Хабаровского края. Часто неверно определяется предмет контракта, в противоречии с законодательством устанавливаются условия оплаты. Нет достаточной детализации лота, указывается минимум требований к товарам, являющимся предметом закупки, что может приводить к поставкам продукции более низкого качества. В некоторых случаях отсутствуют обоснования начальной максимальной цены контракта, либо представляются неверные обоснования, завышающие максимальную цену закупки. В заявках также иногда размещаются запросы на закупку конкретных товаров определенных марок, без возможности предложения аналогичной по характеристикам продукции других производителей.

За соблюдением закона при размещении заказов следит главное контрольное управление (ГКУ) губернатора края. Его начальник Денис УДОД говорит, что за 5 месяцев текущего года рассмотрено уже 133 обращения на заключение контракта с единственным поставщиком по причине признания торгов несостоявшимися, а в 2010 году за 6 месяцев было рассмотрено только 33 подобных обращения. При этом количество отказов в 2011 году составляет более 22%, а в конце 2010 года достигало лишь 4%. Одна из основных причин отказа - несоответствие условий заключения договора документации о торгах. Например, предлагается заключить контракт с единственным поставщиком за те же деньги, но на покупку меньшего объема товаров или услуг.

Резкий всплеск количества торгов, признанных несостоявшимися, в ГКУ связывают с переходом на электронные торговые площадки. Потенциальные поставщики пока недостаточно активно участвуют в торгах в электронной форме.Участие в них требует определенных финансовых и организационных затрат: аккредитация на электронной площадке, установка специализированного программного обеспечения и т.д. Не все готовы оплачивать расходы без гарантии победы. По прогнозам Дениса Удода, ситуация должна выровняться в ближайшие год-полтора. Этот период необходим для адаптации заказчиков и большинства участников рынка к проведению торгов в электронной форме.