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Хабаровская ТЭЦ-3 получит газ
Генеральный директор ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») Михаил ШУКАЙЛОВ подписал приказ о реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом котлоагрегата № 4 на сжигание природного газа, предполагающий газификацию двух водогрейных котлов станции, работающих на мазуте.
- Этот проект достаточно выгоден, - говорит Михаил Шукайлов, - так как сахалинский газ для хабаровских энергообъектов ДГК получает по приемлемой цене в рамках контракта с «Эксон Нефтегаз Лимитед». Кроме того, газификация котлов приведет к улучшению параметров работы энергоблока, частью которого он является, к их большей стабильности, к повышению надежности энергоснабжения потребителей, а перевод на газ мазутных водогрейных котлов сделает их более экономичными и позволит обеспечить растущие потребности Хабаровска в тепловой энергии.
На газификацию котла будет направлено порядка 330 млн рублей. В пресс-службе компании отмечают, что инвестиционный проект будет профинансирован в полном объеме из собственных средств ОАО «ДГК», без привлечения кредитов. Техперевооружение должно быть завершено в 2012 году.
«Золотой Рог Хабаровск».
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