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МТС ввели сеть LTE в Хабаровском крае

05 Декабря 2013, 15:33 | Хабаровск

По данным ZRPRESS.RU, в нескольких городах Приморского края запуск 4G планируется уже в следующем году.

А пока Хабаровский край стал вторым регионом ДФО после Амурской области, в котором введена в эксплуатация сеть LTE.

На первом этапе ввода в коммерческую эксплуатацию сеть 4G ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) развернута в двух самых крупных городах края - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

"Сейчас сеть МТС действует также в поселках Осиновая речка, Рощино, Черная речка, Корфовский Хабаровского района и городе Вяземский. В Комсомольске-на-Амуре сеть доступна на территории всех школ и вузов, а также в центре города, торговых центрах", - говорится в сообщении компании.

Сеть LTE дает возможность интернет-доступа на скорости до 75 Мбит/с.

До конца года МТС планирует расширить сеть LTE, обеспечив покрытие пос. им. Горького в Хабаровске, населенных пунктов под Хабаровском (Князе-Волконское, Заозерное, Ильинка, Сосновка, Хор), а также оставшихся районов Комсомольска-на-Амуре, пос. Переяславка, Ванино, Бикин.

До этого МТС запустила собственные сети LTE в Москве и Московской области, в населенных пунктах Тамбовской и Амурской областей, Забайкальском крае, Удмуртии, Псковской и Калужской областей и Северной Осетии. До конца года компания намерена начать предоставление услуг 4G примерно в 600 населенных пунктах страны.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: lte  cвязь  мтс 






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