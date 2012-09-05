ВСТО открывает для Хабаровского НПЗ новые возможности

Хабаровский НПЗ Нефтяной компании «Альянс» обеспечивает своим производством почти 30% потребностей в нефтепродуктах российского Дальнего Востока. Стремясь соответствовать росту потребления, завод наращивает объемы переработки. В 2000 году предприятие переработало 2,6 млн тонн нефти, в 2010 г. - 3,26 млн тонн. А в 2011 году уже 3,7 млн тонн - столько завод не перерабатывал 17 лет.

Правда, достигнутые сегодня показатели близки к пределу возможностей. Несмотря на то что такие объемы выпуска не покрывают растущего спроса на продукцию предприятия, завод пока не может далее увеличивать предложение из-за транспортно-логистических ограничений. ХНПЗ - единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в России, сырье для которого полностью поставляется железнодорожным транспортом. С железной дорогой связана и отгрузка большей части производимой продукции. Возможности переработки физически ограничены вагонооборотом железнодорожного узла.

Преодолеть указанное ограничение позволит подключение завода к магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Заводское ответвление - это перекачивающая станция и трасса, протяженностью примерно 26 км, половина длины которой пройдет по территории Хабаровска, где прокладка возможна только микротоннелированием на большой глубине.

Подключение к нефтепроводу должно произойти к концу 2013 г. - началу 2014 года. Забор нефти из магистральной трубы будет увеличиваться постепенно. На первом этапе завод должен будет получить из магистральной трубы 2 млн тонн сырья в год, а в последующем - весь необходимый объем нефти. Труба позволит сосредоточить высвободившиеся мощности железной дороги для отгрузки нефтепродуктов.

В связи с открывающимися новыми возможностями НК «Альянс» прорабатывает планы увеличения объемов переработки до 6 млн тонн. Между тем ХНПЗ осуществляет второй этап генеральной реконструкции. Так, в следующем году будет завершено строительство вакуумного блока с висбрекингом по технологии Shell.

Предприятие уже прошло первый этап реконструкции, в ходе которого современные вид и качество обрели процессы производства бензинов. Теперь ведется большая работа по улучшению технических линий производства керосина и дизельного топлива, а мощности по выпуску бензинов продолжают наращиваться.

- Надо сказать, что модернизация отрасли идет по всей стране. Пора преодолеть технологическое отставание от нефтеперерабатывающей промышленности развитых стран. Сегодня глубина переработки нефти в России в среднем составляет 72%, в Европейском союзе - 85%, в США - 92%. То есть из одной тонны нефти РФ получает меньше качественных продуктов с высокой добавленной стоимостью, что влечет за собой высокие удельные затраты и влияет на конечное ценообразование. Для Хабаровского НПЗ, построенного в 1935 году, эта проблема особенно актуальна. Потому в рамках реконструкции стоит задача достижения показателей заводов США, - рассказывает управляющий ОАО «Хабаровский НПЗ» Виктор ЛЕМЕХА.

Повышать качество продукции просто необходимо в связи с поэтапным ужесточением действующего в России технического регламента. Так, с сентября прошлого года запрещен выпуск в оборот дизельного топлива с содержанием серы 0,2%. На 1 января 2013 года намечен полный переход на автобензин и ДТ не ниже класса 3, а с начала 2015 года - не ниже класса 4.

Многие предприятия отрасли, почти одномоментно приступившие к реконструкции мощностей, не успевают закончить преобразования в срок в связи с тем, что к такому широкому спросу оказались не готовы отечественные проектные институты (они просто не справляются с потоком заказов), возникла нехватка квалифицированных строительно-монтажных организаций, увеличился спрос на кредитные ресурсы, получение которых также связано с определенными временными параметрами.

На Хабаровском НПЗ европейское качество бензинов достигнуто уже по итогам первого этапа реконструкции. Однако с продукцией дизельной группы пока есть проблемы. Выйти на новый качественный уровень можно только с завершением строительства комплекса гидрокрекинга - гидроочистки средних дистиллятов. Пуск ГКГО намечен на 2013 год.

Дополнительные трудности для Хабаровского НПЗ создает его территориальная стесненность, ведь завод, некогда построенный на окраине, постепенно оброс городом и оказался почти в центре. Строительство новых объектов ведется на ограниченной площадке, без остановки действующего производства. Масштаб строительных работ можно оценить по следующим фактам: сегодня на заводе ежедневно работают до 1600 строителей, а штатная численность сотрудников предприятия составляет около 1500 человек.

Строительство ГКГО ведется в рамках международной кооперации - генеральный подряд получила в 2007 году испанская инжиниринговая компания Técnicas Reunidas, которая привлекает субподрядчиков из разных стран. Это создало ряд непредвиденных сложностей и стало причиной задержки ввода новых мощностей.

Со сдачей объектов, строительство которых возложено непосредственно на завод, больших вопросов не возникает.

- Уже в этом году на предприятии расширили возможности по производству бензина - смонтировали блок стабилизации на установке изомеризации, заменили катализатор в реакторе, что позволит почти на 20% увеличить мощность изомеризации, - рассказывает управляющий ХНПЗ. - Также была смонтирована новая колонна на установке АГФУ, которая улучшит подготовку сырья для изомеризации. Кроме того, была проведена реконструкция установки риформинга, увеличившая ее мощность с 300 до 350 тыс. тонн. Заканчивается строительство подстанции НПЗ-2, которая обеспечит возможность увеличения потребления электроэнергии. Завершилось формирование общезаводского инфраструктурного хозяйства, задействованного в обеспечении работы нового комплекса ГКГО.

Однако с работой, доверенной иностранному генподрядчику, ситуация несколько иная.

- Если честно, то ожидания от такого сотрудничества были несколько больше его реальных результатов, - говорит Виктор Лемеха. - Мы думали, что сможем многому научиться в подходах известной европейской компании к организации строительных работ. Но на деле все оказалось не так однозначно. Генподрядчик допускает нарушения условий договора, из-за чего строительство идет с отставанием, не следит должным образом за техникой безопасности на объектах.

Практика сотрудничества уверила хабаровчан, что местные монтажники работают не хуже иностранных специалистов. Но необходимое количество собственных квалифицированных кадров для столь специализированных и масштабных работ на российском Дальнем Востоке найти трудно.

Впрочем, проблемы с зарубежными строителями вовсе не означают разочарования в международном сотрудничестве. Весь проект модернизации завода связан с внедрением передовых технологий, значительная доля которых предоставлена компанией Shell - взаимодействие с ней длится уже несколько лет.

- Здесь все идеально, - выражает мнение коллектива предприятия Виктор Лемеха.

В целом, нынешний этап реконструкции обойдется собственникам предприятия почти в 36 млрд руб. Еще около 7 млрд руб. было затрачено на первый этап модернизации. Но и это еще не все: в 43 млрд руб. не входят затраты на присоединение к магистральному нефтепроводу ВСТО. Пока утвержденного проекта нет, но, оценочно, стоимость работ также может составить несколько млрд рублей. Однако НК «Альянс» изыскивает необходимые средства, твердо понимая, что без собственной промышленности, без мощностей по переработке ресурсов на своей территории у российского Дальнего Востока будущего нет.

Александр ЗУБОВ¸ «Дальневосточный капитал».