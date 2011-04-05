Дольщики многоквартирных домов снова попали

В 2005 году был принят Федеральный Закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Данный закон должен был избавить дольщиков от всех возможных негативных последствий в отношениях, возникающих с застройщиками, однако на практике это привело лишь к снижению двойных продаж, считают юристы.

Становится очевидным, что никто не может решить сложившуюся проблему, или просто никто не занимается ее решением.

«СЭР» оказался жуликом

Директор строительной фирмы в Хабаровске обманул дольщиков на 19,5 миллиона рублей, очередную новость распространило РИА «Восток-Медиа». Дом, на возведение которого внесли деньги хабаровчане, он и не думал строить. По результатам прокурорской проверки в Железнодорожном районе возбуждено уголовное дело по факту хищения денег участников долевого строительства.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, установлено, что директор ООО «Строительная фирма «СЭР» заключил с гражданами, желающими принять участие в строительстве жилого дома по переулку Кочнева в Хабаровске, предварительные договоры инвестирования. В соответствии с этими договорами он обязался до 3-го квартала 2009 года заключить с дольщиками-инвесторами основной договор, а уже в 4-м квартале построить жилой дом. Затем он же заключил с гражданами договор целевого займа, по условиям которого обязался принять от них денежные средства. Граждане, не догадываясь о его преступных намерениях, внесли в кассу строительной организации 19 474 427 рублей. Однако, как считают в прокуратуре, руководитель строительной фирмы «СЭР» не имел как возможности, так и намерений выполнять условия договора по строительству жилого дома. Получив деньги, он инициировал в Арбитражном суде Хабаровского края процедуру банкротства фирмы, а впоследствии скрылся от дольщиков- инвесторов и правоохранительных органов.

В действиях директора ООО «Строительная фирма «СЭР» усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, материалы проверки направлены прокурором района в органы предварительного расследования. Следственными органами УВД г. Хабаровска возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

«Не вы первые»

Это все, что можно сказать обманутым «СЭРом». В прошлом году генеральный директор строительной компании ООО «Нэвис», по версии следствия, воспользовался доверием и обманул дольщиков более чем на 100 млн рублей. А согласно данным всероссийского движения «Дольщики», обманутыми являются не менее 200 тысяч российских семей, которые более 5 лет назад внесли деньги на строительство квартир и не получили их.

По данным контрольного департамента полпредства, в 2009 году в ДФО строилось 212 многоэтажных жилых домов, куда около 12 тысяч человек вложили свои деньги на сумму, превышающую 32 млрд рублей. В число проблемных домов, строительство которых затянулось или было приостановлено, попали 26 многоэтажек. Количество пострадавших дольщиков жилья превысило две тысячи семей. На втором месте в регионе по количеству пострадавших числился Хабаровск. Два года назад краевым правительством была создана специальная комиссия, и оказалось, что долгостроев вовсе не три, а 10, и пострадавших горожан - 1645.

Кризис катком прошелся по строительным компаниям. Но в 2010 г. количество долгостроев в Хабаровске сократилось на треть. На последнем заседании краевой комиссии в феврале обещали, что в этом году все-таки сдадут жилые дома по ул. Краснодарской, в микрорайоне «Парус» в границах улиц П. Морозова - Радищева - Юнгов, а также по ул. Хабаровской. Но новые факты показывают, что дело не в кризисе. Проблемы остались: недострои, отсутствие жилья в случае банкротства строительных компаний и невозможность получить деньги при расторжении договора и многое другое.

Почему сериал продолжается

О том, почему дольщиков продолжают обманывать и что необходимо сделать, чтобы приостановить весь этот затянувшийся «водевиль», своим мнением с «ЗР» поделился адвокат Олег СУХОВ, ведущий юрист «Первого столичного юридического центра»:

- Я, как юрист-практик, занимающийся вопросами обманутых дольщиков последние 7 лет, могу с уверенностью утверждать: все, что делается государством, напоминает деятельность по переливанию «из пустого в порожнее». Застройщики как не работали по договорам участия в долевом строительстве, так и не работают, придумывая и реализовывая все новые и новые схемы продаж. Институт работы с обманутыми дольщиками либо не работает вовсе, либо носит формальный характер. Получение денег по решению суда в большинстве случаев физически невозможно, как и самих квартир.

- Но есть же какое-то решение проблемы обманутых дольщиков?

- Есть. Застройщиком должна быть компания с огромным уставным капиталом, а не созданное наспех ООО с уставным капиталом в 10 000 рублей. Если строительная компания, что привлекает миллиардные средства с населения, будет в состоянии финансово отвечать по своим обязательствам, то большинство проблем разрешится само собой. Стоит лишь ввести ограничения, как это предусмотрено в банковской сфере.

Второе. Объект строительства и каждый договор участия в долевом строительстве должны страховаться. Почему автострахование получило повальную и обязательную практику на уровне закона, а жилищное страхование, где рисков не меньше, нет?

Третье, гарантом должно выступать государство, как оно гарантирует вкладчикам банков выплату страхового возмещения по вкладам в размере 700 000 рублей по каждому банку, почему не сделать аналогичное в строительстве?

Четвертое, ответственность для застройщиков и их должностных лиц должна быть реальная. Все мы знаем, что у нас сажают за воровство велосипедов, но только не за воровство миллионов.