Тарифное регулирование: монополии накормить и народ сохранить

Объемы перекрестного субсидирования при оплате тарифов естественных монополий в Хабаровском крае в 2011 году составят около 2 млрд 100 млн рублей.

В зоне централизованного энергоснабжения тариф на электроэнергию для населения составляет 67,5% от экономически обоснованного. В зоне децентрализованного снабжения, занимающей, правда, чуть больше 5% объема, население оплачивает и вовсе 16% от экономически обоснованного тарифа. Как заявил на расширенном заседании правительства Хабаровского края председатель регионального комитета по ценам и тарифам Александр ВОРОНИН, политика тарифного регулирования строится таким образом, чтобы население платило за поставки энергии по единой ставке, вне зависимости от места и условий выработки продукции. В результате при обоснованном тарифе электроэнергии производимой на дизельных и газовых станциях в локализованных зонах энергоснабжения, в 12,37 руб. за кВт/ч, жители платят почти 2,82 руб. за кВт/ч (без НДС). Те же деньги отдает и население, проживающее в зоне централизованного снабжения. Только для них обоснованный тариф – 2,57 руб. за кВт/ч (без НДС). Свои 568,2 млн рублей выделяет на выравнивание тарифов и краевой бюджет. Еще 1 млрд 363 млн руб. бюджет региона перечисляет за применение регулируемых тарифов в теплоснабжении. В 14 из 218 муниципальных образований люди отдают меньше 100% коммунальных платежей, за что бюджет платит 20,5 млн руб.

Председатель комитета по ценам и тарифам сообщил, что величина экономически обоснованного тарифа проверяется его ведомством со всей тщательностью. Так, из заявленных на 2011 год затрат организаций, отпускающих свою продукцию по регулируемым ценам, комитетом были исключены 11 млрд 582 млн руб. Несколько другое мнение складывается по поводу справедливости исключения из производственных затрат отдельных статей расходов у самих представителей снабжающих организаций. Директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» Владимир СТЕБЛЕВСКИЙ сообщил, что на 2012 год в тарифы водоснабжения не включены расходы на эксплуатацию первого пускового комплекса Тунгусского водозабора, который вступит в действие в конце 2011 года, не учтен еще ряд обязательных платежей предприятия, в результате чего вне тарифного покрытия в будущем году останутся около 417 млн рублей затрат, или 16% общей себестоимости производства.

Много претензий у членов правительства края возникло к заложенным в тарифы потерям. В частности, потребители оплачивают до 24% потерь тепловой и около 19% потерь электрической энергии. При этом объемы потерь год от года находятся на примерно одинаковом уровне, что свидетельствует о нежелании бороться с ними со стороны снабжающих организаций. Прозвучало даже предложение начать снижать уровень учитываемых в тарифах потерь, чтобы стимулировать энергетиков к работе по их снижению. Но, как показали высказывания представителей сетевых компаний, для снижения потерь необходимо провести объемную реконструкцию устаревших мощностей энерготранспортировки, для чего необходимы значительные инвестиции, также в тариф не заложенные.

Тяжелым бременем для всех жизнеобеспечивающих организаций являются неплатежи. О важном решении в борьбе за контроль над поступлением средств заявил исполняющий обязанности директора «Хабаровскэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК» Денис ИВАНОВ. Несмотря на изменения в законодательстве, возлагающие ответственность за сбор платежей населения на управляющие компании, электроснабженцы приняли решение в 2012 году самостоятельно собирать деньги, вступая в прямые договора с жителями. Такой шаг продиктован сомнениями в компетентности управляющих компаний в вопросах сбора средств, их собственной нестабильности, не редко оканчивающейся банкротством, оставляющим энергосбыт вообще без доходов.

Впрочем, президент краевой ассоциации автотранспортников «Хабаровскавто» Виктор ШПАКОВ несколько остудил рвение монополистов к увеличению тарифов, заявив о результатах научных исследований, проведенных по заказу его ассоциации среди пассажиров общественного транспорта Хабаровска. Полученные данные обнажили прямую связь между повышением цен на проезд и частотой пользования транспортном. Оказалось, что потребители не все могут вынести даже в случае, когда альтернативы не существует. Они начинают отказываться от передвижений в автобусах, троллейбусах и трамваях, тратясь на проезд только в случае крайней необходимости. Пожалуй, то же самое можно отметить и в жизнеобеспечении. Только здесь люди чаще просто перестают оплачивать квитанции. Поэтому, стремясь заложить в тариф максимальные затраты, прямо или косвенно покрывая за его счет все расходы, даже высокие зарплаты руководителей и спонсорство спортивных команд, за счет потребителей, надо помнить, что народ является «овечкой» только до тех пор, пока с него не начнут кожу сдирать. В этом вопросе многое зависит от подготовленности властей, осуществляющих тарифное регулирование. Их задача – и монополии от голодной смерти уберечь, и людей сохранить.