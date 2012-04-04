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Чтобы обеспечить жильем 8494 семей Хабаровского края, требуется 25 млрд рублей

04 Апреля 2012, 00:29 | Хабаровск

До 90 лет может понадобиться, чтобы удовлетворить всех жителей Хабаровского края, имеющих право получения жилищных субсидий из федерального бюджета на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Об этом было сказано во время «Правительственного часа» в Законодательной думе Хабаровского края. Выступавший перед депутатами министр строительства края Андрей ПОПОВ сообщил, что на 1 января 2012 года в крае в очереди на получение жилищного сертификата - именно в такой форме «северянам» предоставляется государственная гарантия - стоят 8494 семьи. При этом в год в регионе выдают чуть более 100 сертификатов.

В последнее время отмечается устойчивая тенденция на снижение объемов финансирования этого направления. С 2009 по 2012 годы ассигнования сократились на 45% или на 141 млн рублей. В этом году на Хабаровский край запланировано выделить 171 млн рублей. Для сравнения: в 2009 году жилищные субсидии получили 183 семьи, в 2010 - 145, в 2011 - 138, а в 2012 планируется, на получение всего 95 семей.

Если произвести хотя бы грубые расчеты, исходя из приведенной статистики, то те, кто стоят в списках последними, смогут получить сертификат только через 80-90 лет. Преимущественное право получения сертификатов у инвалидов (в единой региональной очереди таких - 1202 семьи), и вот пенсионерам, стоящим в общей очереди, сертификаты получить вряд ли удастся. Правда, теперь в связи с изменениями в федеральном законодательстве, в случае смерти очередника правом на получение этого сертификата смогут воспользоваться его дети или внуки. Ранее такой возможности закон не предусматривал.

- Эта тема не случайно вынесена сегодня на обсуждение, в думу поступает много обращений от жителей края. Граждан, особенно пожилых, волнует вопрос, когда они реально смогут получить жилье. И мы не знаем, что им сказать, - передает комментарий председателя краевой думы Сергея ХОХЛОВА пресс-служба регионального парламента. - Повлиять на решение данного вопроса могут только федеральные органы власти. Чтобы обеспечить жильем почти восемь с половиной тысяч семей, потребуется примерно 25 млрд рублей. В краевом бюджете, конечно, такой суммы нет. Поэтому радикальное решение этого вопроса возможно только за счет федеральных целевых программ. В любом случае я считаю не нормальным, что закон 2002 года работает с такими перебоями из-за недостатка финансирования. Количество семей, желающих выехать с северных территорий, постоянно возрастает. Пока выход у людей один - обращаться в суд. Поможет ли это ускорить процесс, трудно сказать, но право такое у людей есть.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

Автор: Юрий Рогов
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