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Чтобы обеспечить жильем 8494 семей Хабаровского края, требуется 25 млрд рублей
До 90 лет может понадобиться, чтобы удовлетворить всех жителей Хабаровского края, имеющих право получения жилищных субсидий из федерального бюджета на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Об этом было сказано во время «Правительственного часа» в Законодательной думе Хабаровского края. Выступавший перед депутатами министр строительства края Андрей ПОПОВ сообщил, что на 1 января 2012 года в крае в очереди на получение жилищного сертификата - именно в такой форме «северянам» предоставляется государственная гарантия - стоят 8494 семьи. При этом в год в регионе выдают чуть более 100 сертификатов.
В последнее время отмечается устойчивая тенденция на снижение объемов финансирования этого направления. С 2009 по 2012 годы ассигнования сократились на 45% или на 141 млн рублей. В этом году на Хабаровский край запланировано выделить 171 млн рублей. Для сравнения: в 2009 году жилищные субсидии получили 183 семьи, в 2010 - 145, в 2011 - 138, а в 2012 планируется, на получение всего 95 семей.
Если произвести хотя бы грубые расчеты, исходя из приведенной статистики, то те, кто стоят в списках последними, смогут получить сертификат только через 80-90 лет. Преимущественное право получения сертификатов у инвалидов (в единой региональной очереди таких - 1202 семьи), и вот пенсионерам, стоящим в общей очереди, сертификаты получить вряд ли удастся. Правда, теперь в связи с изменениями в федеральном законодательстве, в случае смерти очередника правом на получение этого сертификата смогут воспользоваться его дети или внуки. Ранее такой возможности закон не предусматривал.
- Эта тема не случайно вынесена сегодня на обсуждение, в думу поступает много обращений от жителей края. Граждан, особенно пожилых, волнует вопрос, когда они реально смогут получить жилье. И мы не знаем, что им сказать, - передает комментарий председателя краевой думы Сергея ХОХЛОВА пресс-служба регионального парламента. - Повлиять на решение данного вопроса могут только федеральные органы власти. Чтобы обеспечить жильем почти восемь с половиной тысяч семей, потребуется примерно 25 млрд рублей. В краевом бюджете, конечно, такой суммы нет. Поэтому радикальное решение этого вопроса возможно только за счет федеральных целевых программ. В любом случае я считаю не нормальным, что закон 2002 года работает с такими перебоями из-за недостатка финансирования. Количество семей, желающих выехать с северных территорий, постоянно возрастает. Пока выход у людей один - обращаться в суд. Поможет ли это ускорить процесс, трудно сказать, но право такое у людей есть.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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