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Заправляйся – и будешь в выигрыше!
Отличным подарком стала для жителя села Некрасовка Хабаровского края, водителя Павла КРИВОВА топливная карта компании «Роснефть» номиналом в 2012 литров. Таким был главный приз очередного этапа акции «Миллион причин быть с нами!»
Наступление 2012 года компания «Роснефть» отметила очередной выгодной для своих клиентов акцией «Миллион причин быть с нами!». Чтобы стать участником акции и побороться за призы, нужно просто заправляться на АЗК и АЗС крупнейшей российской компании, предъявляя карту лояльности. 1 литр топлива засчитывается за 1 бонус. Как только вы набираете 150 бонусов, получаете шанс выиграть 25 или 2012 литров топлива. Победителей определяет компьютер, так что человеческий фактор исключен. Весь розыгрыш проходит в три этапа, каждый из которых длится ровно месяц, начиная с 1 января 2012 года.
ООО «РН-Востокнефтепродукт», дочернее предприятие компании «Роснефть», пригласило к себе победителя, чтобы поздравить его с заслуженной наградой. Радостное событие Павел разделил со своими близкими - на торжественное мероприятие прибыл с супругой Ольгой и дочкой Аней. Кстати, Оля тоже внесла свой вклад в накопление бонусов. Работая торговым агентом, не раз заправляла семейный автомобиль.
Вручая весомую топливную карту, начальник отдела розничных продаж ООО «РН-Востокнефтепродукт» Максим БАРХАТОВ поблагодарил семью Кривовых за выбор именно компании «Роснефть»: "Радует, что нашей компании доверяют. И мы, в свою очередь, дорожим каждым клиентом. Стараемся, чтобы топливо и качество предоставляемых услуг всегда были на высоте. Желаем новых побед в других акциях!"
"Будем стараться, - заверил Павел Кривов. – Не зря в свое время друзья посоветовали «Роснефть». Цена и качество на самом высоком уровне. Приятно иметь дело с профессионалами!"
Проверить свою удачу можно на сайте: million.rn-card.ru и по телефону горячей линии: 8 800 200 10 70. На правах рекламы.
«Золотой Рог».
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