В Николаевске-на-Амуре заложили рыборазводный завод

В Николаевске-на-Амуре состоялась церемония закладки капсулы в основание рыборазводного завода, который станет инкубатором для выращивания одного миллиона штук молоди амурского осетра и калуги в год.

Как отметил глава края, строительство таких заводов должно способствовать восстановлению популяции осетровых. В начале освоения рыбных ресурсов Амура, в 1891 году, ежегодный вылов осетровых составлял более тысячи тонн. Через 20 лет он снизился до 200-350 тонн.

«Первый запрет на промышленный лов был введен в 1920 году. Сегодня перед нами стоит стратегическая задача - полное восстановление популяции осетровых. Новые заводы вполне способны помочь осуществиться этим планам, однако на это уйдет немало времени. Сложность задачи должна заставить нас уже сегодня бережнее относиться к сохранению биоразнообразия. От этого зависит будущее нас и наших детей», - сказал Вячеслав Шпорт.

В рамках федеральной целевой программы, направленной на повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса, в крае к 2014 должны функционировать семь таких заводов. Два из них - Анюйский осетровый и Производственно-экспериментальная база "Лососина" - построены и введены в эксплуатацию в 2009 году, сообщает пресс-центр правительства края.