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Хабаровчанам приморские акулы в радость
Несмотря на тревожные сообщения о нападениях акул на людей, отдыхающих у побережья Японского моря летом прошлого года, спрос на путевки в Приморье в хабаровских турфирмах по-прежнему остается высоким.
- Как и в прошлом году, когда всех потрясли события на Фукусиме, так и в этом, хабаровчане достаточно активно приобретают путевки на приморские базы отдыха, - рассказала «ЗР» менеджер туристической компании «Континенталь». – Приходя к нам, туристы даже не спрашивают о ситуации с акулами. От наших партнеров в Приморье мы также пока не получаем никаких тревожных сообщений. Впрочем, делать окончательные выводы, на мой взгляд, еще рано – сезон только-только начинается, и большая часть путевок будет продана позже.
Не жалуются на нехватку туристов и в компании «Дискавери Турс», где, по словам одного из менеджеров, более 70% посетителей – это постоянные клиенты, ежегодно выезжающие отдыхать на любимые базы отдыха. Никаких ограничений, связанных с подготовкой к саммиту АТЭС во Владивостоке, туроператоры также пока не ощущают.
- Конечно, ни акулы, ни саммит не поощряют движение туристов в сторону Приморья, - рассказал «ЗР» генеральный директор Дальневосточной международной туристической компании Александр ОСАУЛЕНКО. – Информация, которая то и дело появляется в СМИ, также не внушает уверенности в безопасности: сегодня говорят, что ставят заградительные сети, а завтра сообщают, что снова видели акул. На мой взгляд, представителям туриндустрии Приморья нужно активнее себя рекламировать, чтобы развеять сомнения.
Также эксперт отметил, что отсутствие падения спроса на данное направление связано, вероятно, с тем, что «подобные проблемы всегда приводят к снижению цен на отдых, а наших туристов это только привлекает».
- Скорее всего, ситуация с акулами отпугнет лишь тех, кто приезжает на отдых в Приморье редко или собирается поехать впервые, - считает Александр Осауленко. – Приморские завсегдатаи, напротив, как ездили, так и будут ездить. Что касается подготовки к саммиту, то, насколько мне известно, для туристов будет закрыта лишь значительная часть острова Русский, и на снижении общего туристического потока это практически не отразится.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
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