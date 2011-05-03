Хабаровское муниципальное имущество пошло с молотка

62,2 миллиона рублей – таков результат очередного аукциона по продаже муниципального имущества, прошедшего в администрации Хабаровска.

На торги был выставлен только один лот, но весьма притягательный для предпринимателей. Помещение площадью 719,3 кв. м в самом центре города – на Амурском бульваре, 66. Ранее здесь располагалось отделение банка.

За право обладания этим объектом разгорелась серьезная борьба – на аукционе бились четыре фирмы. Претенденты начали торговаться с 42,9 млн рублей. Каждый шаг аукциона увеличивал цену на 5%, и понадобилось всего несколько минут, чтобы ведущий назвал последнее предложение, на которое был согласен только участник под номером один. Оно превысило начальную цену на 45% – таким образом, в бюджет города поступят 62 миллиона 229 тысяч рублей.

«В этом году на аукционах было продано 8 объектов недвижимости, - говорит начальник отдела приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности Лариса РАСПОПОВА. – Помещение на Амурском бульваре стало девятым – и самым крупным по вырученной сумме». Пресс-служба мэрии города сообщает, что в программу приватизации на 2011 год включены 34 объекта недвижимости, от их продажи планируется получить около 400 миллионов рублей. Уже 13 мая состоятся следующие торги – на них выставляется помещение по улице Балашовской, 37.