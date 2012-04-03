Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Хабаровская администрация выделила гранты для ЖКХ
03 Апреля 2012, 21:15 | Хабаровск
Более одного миллиона рублей будет выделено из городского бюджета Хабаровска на предоставление муниципальных грантов в области ЖКХ, сообщает пресс-служба городской администрации.
Положение о конкурсе проектов утверждено постановлением администрации города. Следует отметить, что данный конкурс на получение муниципальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства является восьмым по счету, так как первое подобное мероприятие было проведено еще в 2005 года. Главная цель конкурса - привлечь товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищные кооперативы к решению социальных проблем городского сообщества, а также оказать им поддержку в сфере ЖКХ.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- В Хабаровске прошел III Всероссийский форум "Кадры для модернизации ЖКХ"
- ЖКХ Хабаровского края поставят на контроль общественников
- Электроэнергия в Хабаровском крае с 1 июля 2013 года подорожает на 12%
- Работе хабаровских ресурсоснабжающих предприятий угрожают долги военных
- Некоторые районы Хабаровского края серьезно отстают в вопросах завоза топлива и ремонта инфраструктуры ЖКХ
- Хабаровчане стали меньше жаловаться на ЖКХ
- В Хабаровске может появиться электронная система согласования в строительстве
- Хабаровская администрация выделила гранты для ЖКХ
- Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае подверглись шоковой заморозке
- Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае подверглись шоковой заморозке
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона
Loading...