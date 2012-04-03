Хабаровская администрация выделила гранты для ЖКХ

Более одного миллиона рублей будет выделено из городского бюджета Хабаровска на предоставление муниципальных грантов в области ЖКХ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Положение о конкурсе проектов утверждено постановлением администрации города. Следует отметить, что данный конкурс на получение муниципальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства является восьмым по счету, так как первое подобное мероприятие было проведено еще в 2005 года. Главная цель конкурса - привлечь товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищные кооперативы к решению социальных проблем городского сообщества, а также оказать им поддержку в сфере ЖКХ.

«Золотой Рог».