Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
Министр культуры Хабаровского края Александр ФЕДОСОВ предложил привлечь туристов в регион экскурсиями по местам прошлогоднего наводнения на Амуре, сообщает РИА "Новости".
Масштабное наводнение на Амуре началось летом 2013 года - пострадали Амурская область, Еврейская АО и Хабаровский край. Уровень воды у Хабаровска составил 8,08 метра при критическом 6 метров. От большой воды пострадали более 180 тыс. дальневосточников, более 4 тыс. домов признаны непригодными для проживания, из них более 1,7 тыс. в Хабаровском крае. Общий объем ущерба от наводнения на Дальнем Востоке составил 527 млрд рублей.
"Мы можем показать, что девять муниципальных районов и два крупных города, Хабаровск и Комсомольск, пострадали от наводнения. Пострадали 47 тыс. человек, и сегодня мы делаем все, чтобы они вернулись в нормальные условия. Показать, что было и что стало. Мы должны сделать все возможное, чтобы популяризировать территорию Хабаровского края. Эта идея может иметь место", - сказал Федосов на пресс-конференции.
Он отметил, что в крае также есть проекты, которые уже готовы принять иностранных туристов. В частности, министр упомянул место пребывания последнего китайского императора Пу И на туркомлексе "Заимка" под Хабаровском, а также сельскохозяйственные туры.
"Многие туристы хотели бы пожить в деревне, подоить корову, вырастить урожай. Есть событийные фестивали - "Серебряная корюшка" в Совгаванском районе, "Бубен дружбы" в Нанайском районе, "Праздник Севера" в Охотском. Событийность проектов вызывает интерес", - сказал Федосов.
По его словам, в сфере туризма в крае работают более 230 компаний, из них 20% работают на внутренний рынок.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- На Дальний Восток туристов заманят красной икрой
- Хабаровчан отправят в круиз
- Иностранцев потянуло в Хабаровск
- Хабаровский край взялся за туризм
- Хабаровчанам приморские акулы в радость
- Звездная недостаточность туризма
- Национальные особенности хабаровского туризма
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо