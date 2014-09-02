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Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске

02 Сентября 2014, 15:53 | Хабаровск

Министр культуры Хабаровского края Александр ФЕДОСОВ предложил привлечь туристов в регион экскурсиями по местам прошлогоднего наводнения на Амуре, сообщает РИА "Новости".

Масштабное наводнение на Амуре началось летом 2013 года - пострадали Амурская область, Еврейская АО и Хабаровский край. Уровень воды у Хабаровска составил 8,08 метра при критическом 6 метров. От большой воды пострадали более 180 тыс. дальневосточников, более 4 тыс. домов признаны непригодными для проживания, из них более 1,7 тыс. в Хабаровском крае. Общий объем ущерба от наводнения на Дальнем Востоке составил 527 млрд рублей.

"Мы можем показать, что девять муниципальных районов и два крупных города, Хабаровск и Комсомольск, пострадали от наводнения. Пострадали 47 тыс. человек, и сегодня мы делаем все, чтобы они вернулись в нормальные условия. Показать, что было и что стало. Мы должны сделать все возможное, чтобы популяризировать территорию Хабаровского края. Эта идея может иметь место", - сказал Федосов на пресс-конференции.

Он отметил, что в крае также есть проекты, которые уже готовы принять иностранных туристов. В частности, министр упомянул место пребывания последнего китайского императора Пу И на туркомлексе "Заимка" под Хабаровском, а также сельскохозяйственные туры.

"Многие туристы хотели бы пожить в деревне, подоить корову, вырастить урожай. Есть событийные фестивали - "Серебряная корюшка" в Совгаванском районе, "Бубен дружбы" в Нанайском районе, "Праздник Севера" в Охотском. Событийность проектов вызывает интерес", - сказал Федосов.

По его словам, в сфере туризма в крае работают более 230 компаний, из них 20% работают на внутренний рынок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: РИА Новости
Теги: наводнение  туризм  Хабаровск 






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