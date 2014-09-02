Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских

КГУП "Хабаровские авиалинии" ввело авиарейсы, связавшие три больших города Хабаровского края, сообщается на сайте ОАО "Комсомольский аэропорт".



Рейсы по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре будут выполняться три раза в неделю. Авиакомпания использует самолет Л-410 Turbolet. Общее время полета составляет 3,5 часа.



В феврале сообщалось, что "Хабаровские авиалинии" начали эксплуатацию двух новых самолетов чешского производства L410 УВП-Е20 на внутрирегиональных пассажирских перевозках.



Досье "Золотого Рога"



КГУП "Хабаровские авиалинии", базирующееся в Николаевске-на-Амуре, выполняет перевозки пассажиров и грузов в Хабаровском крае, в том числе в отдаленные районы. Авиапарк состоит из самолетов Як-40, Ан-24, Ан-26 и вертолетов Ми-8. В ведении предприятия находятся аэропорты местного значения в населенных пунктах Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Богородское, Херпучи и Чумикан.



Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.