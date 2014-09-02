Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
КГУП "Хабаровские авиалинии" ввело авиарейсы, связавшие три больших города Хабаровского края, сообщается на сайте ОАО "Комсомольский аэропорт".
Рейсы по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре будут выполняться три раза в неделю. Авиакомпания использует самолет Л-410 Turbolet. Общее время полета составляет 3,5 часа.
В феврале сообщалось, что "Хабаровские авиалинии" начали эксплуатацию двух новых самолетов чешского производства L410 УВП-Е20 на внутрирегиональных пассажирских перевозках.
Досье "Золотого Рога"
КГУП "Хабаровские авиалинии", базирующееся в Николаевске-на-Амуре, выполняет перевозки пассажиров и грузов в Хабаровском крае, в том числе в отдаленные районы. Авиапарк состоит из самолетов Як-40, Ан-24, Ан-26 и вертолетов Ми-8. В ведении предприятия находятся аэропорты местного значения в населенных пунктах Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Богородское, Херпучи и Чумикан.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо