Хабаровская марка на стройматериалах

К Дню строителя в Хабаровске назовут победителя конкурса претендентов на знак «Хабаровская марка» в номинации «Строительные материалы».

Как сообщили «ЗР» в пресс-службе мэрии Хабаровска, на суд конкурсной комиссии в 2011 году было представлено более десяти наименований товаров. Презентацию открыла генеральный директор ООО «Террако Восток» Татьяна ОСИПОВА. Рельефные штукатурные покрытия «терракоат» и «терралит» жителям краевого центра знакомы. Широко используются эти материалы и в общегородском строительстве. К примеру, при отделке набережной Амура, прудов, ряда торговых центров.

Продемонстрировали свой товар еще пять конкурсантов. ООО «Завод защитно-декоративных покрытий» представило свою универсальную гидроизоляцию, водно-дисперсионную краску и гидроизоляционное покрытие, ООО «Ставр» - бескаркасные арочные соединения. ООО «Хайлик ДВ» заявило дорожное покрытие собственного производства, ООО «Русьимпорт» - межкомнатные двери, а ЗАО «Хабаровск Автомост» представило балки пролетного сечения 33 м. Строительные товары оценивались по определенным критериям: качество товара, его внешний вид, упаковка, востребованность материала, предъявленного на конкурс, подтвержденная показателями объемов производства, ценовые показатели, доступность для потребителя. Впервые в этом году кому-то из победителей будет вручен отдельный знак «За инновации в производстве». Здесь главное – инновационный подход к выпуску продукции, то есть снижение энерго- и ресурсозатрат при производстве товаров, а также отсутствие у продукции аналогов на рынке. Обладатели почетного знака качества «Хабаровская марка – 2011» смогут использовать этот логотип в рекламе и на упаковке своей продукции.