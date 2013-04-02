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В Хабаровском крае конкуренция росту цен не помеха

02 Апреля 2013, 21:16 | Хабаровск

Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю признал рынок жилищного строительства в регионе конкурентным - местом, где ни один из хозяйствующих субъектов не занимает доминирующего положения. Ввод жилой недвижимости в 2012 году осуществлялся почти 30-ю застройщиками, более 90% ввода жилой площади приходится на г. Хабаровск, лидирующее положение занимает ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России», но в 2012 году его доля была только 26,26% по краю и почти 30% - по г. Хабаровску.

Несмотря на наличие конкуренции, цены на жилье на первичном рынке растут значительными темпами: с I по IV квартал 2011 года они повысились на 12%, а с I по IV квартал 2012 года - на 21,7%. Причиной такой динамики признается не уменьшающийся спрос, поддерживающийся за счет таких факторов, как доступность ипотеки, высокие цены на аренду квартир, различные действующие жилищные программы содействия населению в приобретении квартир (социальные программы, жилищные сертификаты, материнский капитал и т.п.), миграция населения.

Данные опроса предприятий строительного сектора показывают, что основными проблемами при возведении жилья они считают в первую очередь административные барьеры: длительность согласования проектной документации, прохождения госэкспертизы, оформления разрешений на строительство, проблемы с отводом земельных участков и их дороговизна. Среди экономических препятствий выделяются большие расходы на подключение к сетям, высокая стоимость строительных материалов (металла, железобетона, базалита, газобетона, керамогранита), отсутствие площадей под комплексную застройку. Пресс-служба УФАС по Хабаровскому краю подчеркивает,  что стоимость подключения к инженерным сетям порой достигает трети в себестоимости квадратного метра жилья.

При строительстве жилья с привлечением государственных средств нарекания участников аукционов возникают к качеству проектно-сметной документации, критериям выбора победителей аукциона, низкой стоимости контракта, не соответствующей фактической стоимости строительства, возникающей из-за демпинга на торгах, отсутствию предоплаты, высокой стоимости участия в аукционах и обеспечения исполнения контракта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рынок  миграция  недвижимость  строительство  ФАС  Дальспецстрой  жилье 



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