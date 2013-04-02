Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровском крае конкуренция росту цен не помеха
Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю признал рынок жилищного строительства в регионе конкурентным - местом, где ни один из хозяйствующих субъектов не занимает доминирующего положения. Ввод жилой недвижимости в 2012 году осуществлялся почти 30-ю застройщиками, более 90% ввода жилой площади приходится на г. Хабаровск, лидирующее положение занимает ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России», но в 2012 году его доля была только 26,26% по краю и почти 30% - по г. Хабаровску.
Несмотря на наличие конкуренции, цены на жилье на первичном рынке растут значительными темпами: с I по IV квартал 2011 года они повысились на 12%, а с I по IV квартал 2012 года - на 21,7%. Причиной такой динамики признается не уменьшающийся спрос, поддерживающийся за счет таких факторов, как доступность ипотеки, высокие цены на аренду квартир, различные действующие жилищные программы содействия населению в приобретении квартир (социальные программы, жилищные сертификаты, материнский капитал и т.п.), миграция населения.
Данные опроса предприятий строительного сектора показывают, что основными проблемами при возведении жилья они считают в первую очередь административные барьеры: длительность согласования проектной документации, прохождения госэкспертизы, оформления разрешений на строительство, проблемы с отводом земельных участков и их дороговизна. Среди экономических препятствий выделяются большие расходы на подключение к сетям, высокая стоимость строительных материалов (металла, железобетона, базалита, газобетона, керамогранита), отсутствие площадей под комплексную застройку. Пресс-служба УФАС по Хабаровскому краю подчеркивает, что стоимость подключения к инженерным сетям порой достигает трети в себестоимости квадратного метра жилья.
При строительстве жилья с привлечением государственных средств нарекания участников аукционов возникают к качеству проектно-сметной документации, критериям выбора победителей аукциона, низкой стоимости контракта, не соответствующей фактической стоимости строительства, возникающей из-за демпинга на торгах, отсутствию предоплаты, высокой стоимости участия в аукционах и обеспечения исполнения контракта.
Новости тематики
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- В Хабаровске на рынке недвижимости продолжается ценопад
- Пострадавшему от паводка Хабаровску удалось избежать волны искусственного повышения цен на жилье
- Квадратные метры дальневосточной столицы упали в цене
- Дорогой квадрат гонит жителей Хабаровска в западные регионы
- В Хабаровском крае сельский квадрат догоняет городской
- Фонд РЖС добрался до Хабаровска
- В Хабаровском крае на поисках доступного квадрата обнаружен новый механизм
- В Хабаровском крае конкуренция росту цен не помеха
- Квартирная доля обманутых хабаровчан
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа