Дальневосточные риелторы жаждут «отстрела волков»

С 25 по 29 апреля в Хабаровске прошел первый Дальневосточный съезд профессионалов рынка недвижимости. Главной целью его участников стало обсуждение законодательных перспектив развития риелтерского бизнеса, а именно - необходимости его возврата к системе жесткого контроля над доступом предпринимателей к рынку жилья.

Поводом для съезда, собравшего более 200 риелторов со всего Дальнего Востока, стала всеобщая ностальгия по системе лицензирования, которая действовала на рынке недвижимости с 1995 по 2002 год и обеспечивала контроль над профессионализмом предпринимателей, желающих в этот рынок войти. Система добровольной сертификации, сменившая лицензирование, как считают участники рынка, показала несостоятельность. По мнению президента НП «Риелторы Дальнего Востока», генерального директора ООО «Деловой Партнер» Елены ПОРОХОВОЙ, «порог вхождения предпринимателей в сферу риелторского бизнеса на протяжении 10 лет является практически нулевым».

По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина АПРЕЛЕВА (г. Москва), система добровольной сертификации риелторов «была сформирована, по сути, на принципах саморегулирования», которые в России еще далеки от совершенства.

- Для полной реализации модели саморегулирования не хватает возможностей делегирования полномочий по саморегулированию национальным объединениям, - считает Константин Апрелев. - Например, у строителей, изыскателей и проектировщиков есть и национальные объединения, и СРО. Но поскольку они «изолированы» друг от друга, проблема по-прежнему стоит остро: имеет место наличие не только недобросовестных участников, но и недобросовестных СРО.

Более того, № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» говорит о том, что если к профессиональной деятельности могут быть допущены только компании, которые имеют в штате обученных специалистов, страхуют свою ответственность и исполняют определенные стандарты, то к СРО, которые должны регулировать деятельность входящих в нее компаний, подобных требований не предъявляется.

Что же касается будущего закона о риелторской деятельности, то его краеугольным камнем должно стать закрепление единых стандартов для профессиональных участников рынка недвижимости, а также отказ от системы добровольной сертификации и возврат к модели доступа на рынок путем лицензирования. При этом все риелторские компании должны вступать в профессиональные сообщества и только на этой основе получать доступ к работе на рынке недвижимости. Председатель ДВОПП и любитель образных выражений Евгений ШУЛЕПОВ отметил, что «закон должен научить профессиональное риелторское сообщество тому, как отстреливать волков в овечьих шкурах».

В качестве главного аргумента в пользу будущего закона сами риелторы называют тот факт, что сделки с недвижимостью являются, прежде всего, сферой социальной ответственности, а потому должны сопровождаться только профессиональными сообществами. Кроме того, закон позволит решить актуальную для отрасли проблему недобросовестной конкуренции.

- В правильной сделке с недвижимостью всегда действуют два профессионала - один представляет интересы покупателя, другой - продавца, - прокомментировал Константин Апрелев. - Но если профессиональный риелтор представляет только одну сторону, то чтобы сделка состоялась, именно ему, как правило, приходится выполнять всю работу за двоих.

Стоит отметить, что первый проект закона о риелторской деятельности был разработан еще два года назад, однако подвергся жесткой критике со всех сторон, причем в первую очередь самими участниками рынка, о чем рассказал исполнительный директор НП «Уральская палата недвижимости» Рустем ГАЛЕЕВ (г. Екатеринбург).

- Помимо допуска к профессии, закон должен предусматривать предоставление дополнительных полномочий, привилегий тем, кто соответствует принятым стандартам. Например, это может быть доступ к каким-то информационным базам данных. Именно отсутствие подобных полномочий в первом проекте закона и стало главным поводом для критики, - отметил Рустем Галеев.

Также эксперт подчеркнул, что окончательная концепция нового законопроекта должна быть принята профессиональным риелторским сообществом на Всероссийском конгрессе риелторов, который состоится в середине мая в Санкт-Петербурге. Непосредственно разработку нового закона планируется начать по завершении конгресса. «В то же время сегодня заложить в закон какие-либо привилегии для риелторов будет очень сложно», - отметил Рустем Галеев.

В обсуждении основ будущего закона приняла участие также замминистра строительства Хабаровского края Ирина ИГОНОВА. По ее словам, в законе обязательно должны быть прописаны ужесточающие требования к недобросовестным поставщикам услуг.

- К сожалению, нынешнее законодательство не предусматривает запрета на доступ к рынку недобросовестных предпринимателей. Меняя названия фирм, они свободно продолжают деятельность. В такой важной сфере, как сопровождение сделок с недвижимостью, это необходимо исключить, - подчеркнула Ирина Игонова.

С большим интересом участники съезда восприняли ее идею о том, что в законе следует предусмотреть внедрение некой системы рангов для риелторских компаний, присваиваемых в соответствии с опытом, отзывами клиентов и т.д.

Современный дальневосточный рынок сопровождения сделок с недвижимостью - это порядка 1700 риелторских агентств, из которых лишь треть входит в состав профессиональных объединений.

По мысли Елены Пороховой, качество оказания риелторских услуг в регионе за 2012 год должно существенно вырасти благодаря созданному в декабре прошлого года учебному центру риелторского мастерства, прошедшему аккредитацию в Москве и действующему при НП «Риелторы Дальнего Востока» в Хабаровске.

- Сегодня мы имеем возможность учить и аттестовывать специалистов по недвижимости по направлениям «Агент» и «Брокер». Также был создан орган, осуществляющий сертификацию, - сообщила Елена Порохова. - В настоящее время проходит аттестация самих специалистов, а следующим этапом станет сертификация фирм. Пока документы для сертификации подготовили только 5 из 250 хабаровских компаний.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».