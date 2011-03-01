Сменить профиль на нежилой в Хабаровске стало сложнее

За два месяца 2011 года цены на коммерческую недвижимость в Хабаровске не изменились. Более того, по данным экспертов риелторской компании «Новый Атлант», цены в этом секторе рынка не колебались даже в условиях кризиса.

Самая высокая цена на коммерческую недвижимость сформировалась в центре города, где сейчас можно купить помещение, выложив до 250 тыс. рублей за 1 кв. метр. Подобные цены относятся к торговым площадям, расположенным на первом этаже «красной линии», вблизи автобусных остановок, имеющим ремонт, высокие потолки и большую проходимость. В среднем же стоимость «квадрата» коммерческой недвижимости в центре города составляет от 100 тыс. рублей. Самые дешевые помещения под офис в центре города мы нашли по цене 60 тыс. рублей за 1 кв. м. Одно находилось в недостроенном здании, другое требовало ремонта и имело вход со двора.

Интересно, что в Северном и Южном микрорайонах Хабаровска коммерческая недвижимость может быть сопоставима по ценам с центром города. Правда, это относится к местам, обладающим большой проходимостью. В малонаселенных и спальных районах города спрос на коммерческую недвижимость низкий. Здесь помещение большой площади может стоить от 35 тыс. рублей за квадрат. За «красной линией» покупка помещения, например, под магазин, примерно на 20% ниже, чем в центре.

Риелторы «Нового Атланта» отмечают, что на цену помещения оказывают влияние как состояние здания, так и интенсивность людских и автомобильных потоков. Помещения под магазин стоят дороже, чем офисные. Те же тренды проявляются и при аренде помещений: аренда торговых площадей в Хабаровске может достигать 5 тыс. рублей, а ежемесячный платеж за офисные кабинеты колеблется от 800 до 1200 рублей за кв. м.

Одной из новых тенденций ушедшего 2010 года, по мнению экспертов компании, стало сокращение оборота помещений, переводимых или пригодных для перевода из жилых в торговые и офисные. Связано это с тем, что 30 июня 2010 года вышло постановление администрации г. Хабаровска, которое ужесточило правила перевода помещений из жилого в нежилой фонд. Теперь для устройства отдельного входа необходимо наличие балкона или лоджии, причем, предусмотренного в проекте дома. По новым правилам, ТСЖ также может запрашивать разрешение жильцов дома на перевод части помещений в нежилые, а для этого необходимо заручиться согласием не менее 80% собственников квартир. Подобные обременения снизили активность в данном сегменте рынка.

Цены на земельные участки также остались на прежнем уровне. Так, в черте города в районе улиц Шелеста-Воронежская можно купить участок по 70 тыс. рублей за сотку. В то же время в селе Ильинка, в зоне удаления от 10 до 25 км и относящемся к ближайшему пригороду, стоимость составляла 25 тыс. рублей за сотку. В Рощино и Виноградовке, являющихся дальним пригородом, удаленным от центра Хабаровска более чем на 25 км, цены не поднялись. Стоимость земли в Рощино доходит до 35 тыс. рублей, а в Виноградовке составляет 17 тыс. рублей за сотку.

Тенденция такова, что спрос на участки в городе больше, чем на предложения дальнего пригорода, и цены на землю изменяются крайне медленно.