Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сменить профиль на нежилой в Хабаровске стало сложнее
За два месяца 2011 года цены на коммерческую недвижимость в Хабаровске не изменились. Более того, по данным экспертов риелторской компании «Новый Атлант», цены в этом секторе рынка не колебались даже в условиях кризиса.
Самая высокая цена на коммерческую недвижимость сформировалась в центре города, где сейчас можно купить помещение, выложив до 250 тыс. рублей за 1 кв. метр. Подобные цены относятся к торговым площадям, расположенным на первом этаже «красной линии», вблизи автобусных остановок, имеющим ремонт, высокие потолки и большую проходимость. В среднем же стоимость «квадрата» коммерческой недвижимости в центре города составляет от 100 тыс. рублей. Самые дешевые помещения под офис в центре города мы нашли по цене 60 тыс. рублей за 1 кв. м. Одно находилось в недостроенном здании, другое требовало ремонта и имело вход со двора.
Интересно, что в Северном и Южном микрорайонах Хабаровска коммерческая недвижимость может быть сопоставима по ценам с центром города. Правда, это относится к местам, обладающим большой проходимостью. В малонаселенных и спальных районах города спрос на коммерческую недвижимость низкий. Здесь помещение большой площади может стоить от 35 тыс. рублей за квадрат. За «красной линией» покупка помещения, например, под магазин, примерно на 20% ниже, чем в центре.
Риелторы «Нового Атланта» отмечают, что на цену помещения оказывают влияние как состояние здания, так и интенсивность людских и автомобильных потоков. Помещения под магазин стоят дороже, чем офисные. Те же тренды проявляются и при аренде помещений: аренда торговых площадей в Хабаровске может достигать 5 тыс. рублей, а ежемесячный платеж за офисные кабинеты колеблется от 800 до 1200 рублей за кв. м.
Одной из новых тенденций ушедшего 2010 года, по мнению экспертов компании, стало сокращение оборота помещений, переводимых или пригодных для перевода из жилых в торговые и офисные. Связано это с тем, что 30 июня 2010 года вышло постановление администрации г. Хабаровска, которое ужесточило правила перевода помещений из жилого в нежилой фонд. Теперь для устройства отдельного входа необходимо наличие балкона или лоджии, причем, предусмотренного в проекте дома. По новым правилам, ТСЖ также может запрашивать разрешение жильцов дома на перевод части помещений в нежилые, а для этого необходимо заручиться согласием не менее 80% собственников квартир. Подобные обременения снизили активность в данном сегменте рынка.
Цены на земельные участки также остались на прежнем уровне. Так, в черте города в районе улиц Шелеста-Воронежская можно купить участок по 70 тыс. рублей за сотку. В то же время в селе Ильинка, в зоне удаления от 10 до 25 км и относящемся к ближайшему пригороду, стоимость составляла 25 тыс. рублей за сотку. В Рощино и Виноградовке, являющихся дальним пригородом, удаленным от центра Хабаровска более чем на 25 км, цены не поднялись. Стоимость земли в Рощино доходит до 35 тыс. рублей, а в Виноградовке составляет 17 тыс. рублей за сотку.
Тенденция такова, что спрос на участки в городе больше, чем на предложения дальнего пригорода, и цены на землю изменяются крайне медленно.
Новости тематики
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Транснефть" переименовала свою дочернюю структуру на Дальнем Востоке
- "Порт Ванино" в 2013 году добился рекордных показателей перевалки
- Автобензины Хабаровского НПЗ удостоены золотой медали
- "Роснефть" перебирается из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск
- В Хабаровске открылся приморский "Эрмитаж"
- Хабаровск за 12 лет город стал «освещеннее» на 114 километров
- Малая авиация Хабаровского края готовится к взлету
- Аэропорт Хабаровск готов к приему А380
- Домохозяйки Хабаровска будут мыть посуду инновациями
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста