География газопотребителей Хабаровского края становится шире

До 2015 года в газификацию региона будет вложено около 4 млрд рублей. Об этом шла речь на совещании по вопросам газификации края, которое прошло в пос. Переяславка, сообщает пресс-служба правительства края.

Сегодня потребности Хабаровского края в голубом топливе исчисляются в 7,1 млрд кубометров в год. Основными потребителями выступают как население, так и производственные предприятия, для которых переход на газ даст значительную экономию в энергозатратах. Схема газопотребления охватит в общей сложности 260 населенных пунктов.

В 2011 году компания «Газпром» - основной инвестор проекта - вложила в реализацию программы 1,2 млрд рублей. Основные работы предстоит проделать в 2012-2013 годах в южной части региона. Всего же до 2015 года в Хабаровском крае на природный газ будет переведено более 50 отопительных предприятий, газифицировано около 40 тысяч квартир.

«Золотой Рог».