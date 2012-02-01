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Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае подверглись шоковой заморозке

01 Февраля 2012, 11:17 | Хабаровск

В связи с «заморозкой» коммунальных тарифов до 1 июля краевое ЖКХ за этот период может недополучить порядка 400 млн рублей дохода – такова цена выполнения поручения федерального правительства. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр ЖКХ Хабаровского края Анатолий ЛИТВИНЧУК.

По его словам, наиболее остро искусственное сдерживание тарифов скажется на муниципалитетах, где многие предприятия «находятся в цейтноте и не обладают оборотными средствами, чтобы прикрыть убытки».

- Для решения проблемы недостающие средства будут резервироваться в местных бюджетах, при этом главы муниципальных районов уже подтвердили свое понимание, - сообщил Анатолий Литвинчук. – В краевом бюджете на эти цели сегодня отложено около 350 млн рублей.

Однако, учитывая повышение цен на топливо и железнодорожных тарифов, этих средств, по всей видимости, будет недостаточно. Если коммунальные тарифы действительно не вырастут до 1 июля, то бюджеты краевых предприятий ЖКХ потеряют еще порядка 400 млн рублей.

- Мы, в свою очередь, обращались за помощью и в правительство, и к полпреду президента и уже получили принципиальное согласие оказать регионам финансовую помощь. В настоящее время идут согласования. Поэтому сколько именно будет выделено средств и когда, мы не знаем, - пояснил Анатолий Литвинчук.

Также министр ЖКХ отметил, что федеральные деньги на решение других коммунальных вопросов в краевой бюджет уже поступили. Речь идет о 249 млн рублей, которые будут направлены на снос аварийного жилья.

- Программа сноса аварийного жилищного фонда в Хабаровском крае продлена до конца 2012 года – на эти цели в текущем году из федерального бюджета поступит еще 120 млн рублей. За год усилиями бюджетов разных уровней в крае будет ликвидировано около 40% аварийного жилья, - заявил Анатолий Литвинчук.

По его словам, если темпы перевода ветхого жилья в аварийное не ускорятся, то проблему сноса последнего удастся полностью решить в 2015 году, после чего «можно будет спокойно заниматься ветхим фондом».

За последние три с половиной года капитальный ремонт был проведен в 950 многоквартирных домах края, что позволило улучшить жилищные условия 160 тыс. человек. По предварительным подсчетам, для ремонта оставшихся 643 тыс. кв. м ветхой жилплощади потребуется еще 17-18 млрд рублей. Однако получить эти средства от государства, считает Анатолий Литвинчук, будет крайне сложно из-за разницы в региональных и федеральных стандартах оценки состояния жилья.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

Автор: Глеб Аленишко
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