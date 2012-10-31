Тепло на Дальнем Востоке ставят на счетчик

«Окрепшие» за лето суммы коммунальных платежей готовы вновь удивлять дальневосточников, вынуждая пересматривать возможности семейных бюджетов и всерьез задумываться о мерах экономии. Однако, несмотря на актуальность проблемы энергосбережения для жителей и ресурсоснабжающих организаций региона, внедрение счетчиков тепла и автоматизированных тепловых пунктов по-прежнему идет с «пробуксовкой» - даже в Хабаровске, где по сравнению с другими городами ДФО ситуация наиболее благоприятна.

Как рассказал «ЗР» руководитель одной из хабаровских компаний, занятых в сфере энергоресурсосбережения, главный принцип работы теплового пункта состоит в том, что горячая вода, идущая от ТЭЦ, поступает не в помещения, а в общедомовой теплообменник, где лишь нагревает внутренний контур воды и «уходит». Далее с помощью насосов вода по внутреннему контуру циркулирует в системе теплоснабжения дома. Такая технология, уже давно применяемая в странах Европы, позволяет не только собственникам помещений экономить на отоплении, но и ресурсоснабжающим организациям существенно сокращать издержки на содержание теплосетей, считает эксперт.

Жильцам автоматизированные тепловые пункты (АТП) дают возможность регулировать и поддерживать постоянную температуру в комнатах, что особенно актуально в межсезонье. Специальные контроллеры сопоставляют температуру воздуха на улице с «потребностями» жителей дома и дают тепловому пункту команду к увеличению или уменьшению подачи горячей воды в теплообменник. Все это фиксируют теплосчетчики, и в результате люди платят ровно за то количество тепла, которое получили. Для сравнения, жильцы хабаровских домов, не оборудованных счетчиками и АТП, вынуждены платить за отопление квадратного метра по городским нормам, единым для всех типов зданий. Однако расход тепла, например, в панельных домах и «сталинках», сильно отличается, поэтому экономия после установки АТП также получается разная. По оценкам специалистов, автоматизированные тепловые пункты в течение года позволяют снижать расходы на отопление на 10-30%.

Впрочем, отказ от «излишков» тепла - только одна сторона экономии. Не менее важно, считает представитель компании, что при использовании АТП внутренний контур воды в здании всегда замкнут, за счет чего вода в нем практически не содержит кислорода и примесей, приводящих к коррозии труб и радиаторов. В результате межремонтный срок службы самой системы отопления сильно возрастает. Также автоматизированные тепловые пункты позволяют существенно экономить средства и энергоснабжающим организациям, поскольку значительно снижается вероятность утечек в системах отопления, им становится намного легче и дешевле поддерживать гидравлический и температурный режимы в теплосетях.

И все же, несмотря на очевидные плюсы современных технологий ЖКХ и большое количество заинтересованных в них сторон, темпы внедрения автоматизированных тепловых пунктов на Дальнем Востоке невысоки. В большинстве случаев этому препятствует неграмотность управляющих компаний и «отсутствие организующей силы», полагают специалисты. Лидером на данном направлении сегодня является Хабаровск. С начала 2000-х годов ни одно новое строение в городе - будь то жилой дом, административно-офисное здание или промышленное предприятие - не сдается в эксплуатацию без приборов учета тепла и автоматизированного теплового пункта. И в этом большая заслуга «Хабаровских тепловых сетей», которые еще в конце 90-х годов поставили перед местными застройщиками соответствующие условия.

Впрочем, и в дальневосточной столице внедрение АТП проходит отнюдь не гладко. Стоимость одного теплового пункта составляет порядка 2 млн рублей, поэтому как жильцы, так и строители почти всегда сопротивляются их установке. Предъявляя свои требования застройщикам, «Хабаровские тепловые сети» стремятся сократить собственные издержки при дальнейшем теплоснабжении дома. Строительные компании, в свою очередь, заботятся о максимальном снижении себестоимости жилья, а не о том, сколько будут платить за коммунальные услуги будущие жильцы. Споры между застройщиками и теплосетями часто доходят до судов, однако, в конечном счете, тепловые пункты всегда устанавливаются.

Но если в зданиях 21-го века вопрос об энергосбережении все же решается, то со старым жилым фондом все обстоит гораздо сложнее. По оценкам специалистов, когда человек покупает квартиру в доме, где уже установлен АТП, он не замечает его доли в стоимости жилья. Но совсем другое, когда в доме без АТП поднимается вопрос о его установке. Часто жильцам очень трудно объяснить, зачем это нужно. Безграмотность и недоверчивость населения, недостаточная компетентность управляющих компаний и отсутствие эффективных финансовых схем, позволяющих монтажным компаниям устанавливать АТП за свой счет и гарантированно возвращать затраченные средства, приводят к тому, что в жилых домах, построенных в прошлом веке, тепловые пункты сегодня практически не применяются.

Частично решить проблему в свое время позволил федеральный закон № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», в соответствии с которым Хабаровск 3 года подряд получал по 500 млн рублей в год. Однако этот же закон, считают специалисты, привел к появлению большого числа фирм-однодневок, которые, не имея опыта, занялись установкой автоматизированных тепловых пунктов. Результат - сегодня в Хабаровске достаточно много приборов учета и АТП, смонтированных неправильно и потому до сих пор не сданных в эксплуатацию.

В настоящее время автоматизированными тепловыми пунктами оборудовано около 600 городских зданий. Более 3 тыс. жилых домов Хабаровска такой «привилегии» пока лишены. В значительной части этих строений сегодня отсутствуют даже теплосчетчики, а без них установка АТП не имеет смысла.