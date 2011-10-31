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Сельское хозяйство Дальнего Востока по сравнению с уровнем 1990 года находится в критическом состоянии
Ситуация с развитием сельского хозяйства в Дальневосточном федеральном округе остается сложной. Так, если в 1990 году на Дальнем Востоке было всего собрано 1312,0 тыс. тонн зерновых, то в 2010 году только 296,4 тыс. тонн, что составляет 22% от уровня 1990 года. За 9 месяцев 2011 года в округе заготовлено 424 тыс. тонн зерновых.
Валовой сбор урожая зерновых по итогам 2010 года в Республике Саха (Якутия) составил 40,4% от уровня 1990 года, в Приморском крае - 50,5%, в Хабаровском крае - 20,7%, в Амурской области -14,4%, в Еврейской автономной области – 9% .
Валовой сбор урожая овощей по итогам 2010 года в сравнении с 1990 годом вырос только в двух регионах Дальнего Востока в Республике Саха (Якутия) и в Приморском крае и составил 133,8% и 177,2% соответственно к уровню 1990 года. Низкий уровень сбора урожая овощей по итогам 2010 года отмечен в Камчатском крае – 81% от уровня 1990 года, в Хабаровском крае –62% от уровня 1990 года, в Амурской области - 80,7% от уровня 1990 года, в Магаданской области - 45,5% от уровня 1990 года, на Сахалине – 78,1% от уровня 1990 года, в Еврейской автономной области – 98% от уровня 1990 года.
По данным аппарата полпреда, всего по Дальневосточному федеральному округу общий объем посевной площади на 2012 год составляет 1533617,1 га, запланировано поднять зяби 823 383 га, план выполнен на 88,9%.
Так, на конец октября 2011 года в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах Республики Саха (Якутия) из общей посевной площади на 2012 год в 27 284 га запланировано поднять зяби 10 561 га, план выполнен на 105,6%.
В Приморском крае общая посевная площадь на 2012 год составляет 321 441 га, планируется поднять зяби 100 235 га, по данным на конец октября выполнено 93,7% от плана.
В Хабаровском крае общая посевная площадь на 2012 год составляет 58 500 га, планируется поднять зяби 30 235 га, выполнено всего 49% от плана.
В Амурской области общая посевная площадь на 2012 год составляет 980 000 га, запланировано поднять зяби 645 926 га, выполнено 92% от плана.
В Еврейской автономной области общая посевная площадь на 2012 год составляет 107 000 га, запланировано поднять зяби 33 829 га, выполнено всего на 56% от плана.
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