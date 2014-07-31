Китай недобрал дальневосточной электроэнергии

С учетом поставок в Монголию экспорт в первом полугодии превысил 1,86 млрд кВт.ч

ОАО "Восточная энергетическая компания" (ВЭК, 100%-ная "дочка" ОАО "Интер РАО" в первом полугодии 2014 года сократило поставки электроэнергии в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 11,5%, до свыше 1,67 млрд кВт.ч.

Снижение объемов поставки электроэнергии в Китай в первом полугодии ВЭК объясняет в первую очередь ремонтом ЛЭП 500 кВ в июне 2014 года, тогда как в 2013 году ремонт производился в октябре.

В Монголию поставлено более 188 млн кВт.ч электроэнергии, что более чем на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

С учетом поставок в Монголию экспорт ВЭК в первом полугодии превысил 1,86 млрд кВт.ч.

В 2013 году экспорт электроэнергии в Китай вырос на 32,8% - до 3,49 млрд кВт.ч. С учетом поставок в Монголию экспорт ВЭК составил 3,9 млрд кВт.ч, что на 29% больше, чем в 2012 году.

Долгосрочный контракт с Государственной электросетевой корпорацией Китая на поставку электроэнергии из РФ в КНР был подписан в феврале 2012 года. Он предусматривает поставки в Китай в течение 25 лет в объеме не менее 100 млрд кВт.ч в провинцию Хэйлунцзян. ВЭК продает в Китай невостребованные на Дальнем Востоке объемы электроэнергии.

Техническую возможность экспорта электроэнергии в Китай обеспечивает комплекс межгосударственных ЛЭП напряжением 110, 220 и 500 кВ, соединяющих энергосистемы Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток