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Росрыболовство скорректировало ОДУ на текущий год
На сайте Федерального агентства по рыболовству опубликован приказ о внесении изменений в общий допустимый улов водных биоресурсов на 2012 год. Корректировка произведена, в том числе в отношении крабов, креветки, минтая и тихоокеанской сельди.
В соответствии с приказом Росрыболовства от 12 июля 2012 г. № 611 по Северному бассейну изменения коснулись ОДУ краба камчатского, добываемого в Баренцевом море. Общий допустимый улов объекта увеличен с 4 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн.
По Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну: на 25,4 тыс. тонн увеличен ОДУ минтая в Южно-Курильской зоне – с 90 тыс. до 115,4 тыс. тонн; сельди тихоокеанской Карагинской подзоны – почти в 10 раз (с 13 тыс. до 128,6 тыс. тонн) и шипощека Восточно-Сахалинской подзоны – с 0,05 тыс. до 0,157 тыс. тонн.
Разрешено будет больше освоить морского гребешка в Северо-Курильской зоне – на 1,95 тыс. тонн (4,62 тыс. тонн), трубача в Восточно-Сахалинской подзоне – на 0,15 тыс. тонн (0,4 тыс. тонн), белухи в Северо-Охотоморской подзоне – на 0,21 тыс. тонн (0,36 тыс. тонн).
Увеличены ОДУ четырех видов краба для добычи в подзоне Приморье Японского моря, в том числе южнее мыса Золотой. По камчатскому крабу добавлено 0,49 тыс. тонн, по крабу синему – 1,491 тыс. тонн, по крабу волосатому четырехугольному – 0,214 тыс. тонн, по крабу-стригуну опилио – 1,311 тыс. тонн.
По креветке гребенчатой – для Западно-Сахалинской подзоны общий допустимый улов увеличен на 0,03 тыс. тонн, зато для Северо-Охотоморской подзоны, напротив, сокращен с 0,015 тыс. до 0,00015 тыс. тонн.
«Золотой Рог».
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