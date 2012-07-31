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Камчатская путина: треть пути пройдена
На Камчатке продолжается «красная» путина. По данным Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, камчатские рыбаки освоили почти третью часть рекомендуемого улова.
В Западно-Беринговоморской зоне нерки добыто 6,4 тонн из 299. В Карагинской подзоне общий вылов составил 21 939,2 тонн из рекомендованных 24 744 тонн. В Петропавловско-Командорской подзоне выловлено 11 394,1 тонн из 12 814. Итог по Западно-Камчатской подзоне пока не впечатляет – 1 888,5 из 34 968 тонн. Равно как и Камчатско-Курильской: 6 202,9 т из 54 338 тонн. Если говорить отдельно по западному побережью Камчатки, на которое в этом году придутся основные уловы, то здесь общий результат на сегодня выглядит так: 8 091,4 тонн (Западно-Камчатская и Камчатско–Курильская подзоны) из 89 306 тонн.
«Золотой Рог».
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