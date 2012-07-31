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Умные покупатели следят за пульсом цен
Покупать любые товары и услуги гораздо проще с помощью интернета. Именно на страницах сайта msk.pulscen.ru вы легко найдете все, что только пожелаете. Более того, вы найдете самые выгодные предложения от всех компаний вашего города. Это отличная возможность сравнить разные цены, посмотреть адреса магазинов и выбрать тот вариант, который подходит вам по всем параметрам.
Портал товаров и услуг разделен на категории. Так, выделены материалы, строительство и ремонт, оборудование, транспорт, потребительские товары, электроника, продукты, услуги и другие категории. В каждой категории вы найдете подразделы. Например, в электронике это компьютеры, оргтехника, мобильные телефоны. Зайдя в один из подразделов, вы увидите всю информацию, которая может помочь в покупке. Навигация по каталогу максимально удобная и на поиск нужного товара вы потратите не больше 1-2 минут. Хотите ускорить процесс поиска? Воспользуйтесь строкой поиска, в которую можно сразу ввести название товара или услуги, название компании. Также можно разместить заявку на товар.
Компании также могут воспользоваться порталом Пульс цен для рекламы своих товаров и услуг. Для этого вам нужно добавить свою компанию в каталог. С помощью Пульса цен вы можете разместить ваши товары и услуги, бесплатно создать сайт, рассказать покупателям о преимуществах работы с вами в статьях. Но самое главное - сайт Пульс цен занимает высокие позиции в поисковых системах, а это значит, что вы сможете привлечь новых клиентов с минимумом усилий и совершенно бесплатно.
На сайте можно разместить и платную рекламу. Это эффективно, ведь реклама позволит вашей компании постоянно быть на виду на ключевых страницах сайта. Компания Пульс цен предлагает несколько платных пакетов рекламы, которые различаются по стоимости, функциональности и другим параметрам. Оптимальный пакет – «Серебряный». Он доступен по цене, дает возможность сделать сайт визитку, оформленный в фирменном стиле компании, добавить 500 товаров на сайт. Также он гарантирует, что на вашем сайте не будет рекламы конкурентов. И еще один плюс - постоянная поддержка персонального менеджера. С услугами сайта «Пульс цен» вы в короткие сроки добьетесь повышения продаж. А ведь это именно то, над чем ежедневно работают сотрудники компании и тратятся огромные денежные средства. Пульс цен поможет сэкономить и клиентам, и компаниям.
В обзоре использована информация с портала Пульс цен Москва.
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