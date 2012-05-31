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Росалкогольрегулирование объявило тендер на пивную формулу

31 Мая 2012, 02:02 | Дальний Восток

31 мая, ZRPRESS. Росалкогольрегулирование объявило тендер на разработку методики, позволяющей определить состав пива. Ведомство хочет получить «формулу», позволяющую выявить в пенном напитке ароматизаторы и вкусовые добавки, подсчитать соотношение ячменя, кукурузы, других зернопродуктов и прочих компонентов.

Интерес ведомства к появлению новой методики не случаен. В России существуют жесткие стандарты приготовления молока или, например, сыра, но в отношении столь популярного среди потребителей пива, власти до недавнего времени были на удивление либеральны. Но все меняется. Согласно обновленному отечественному законодательству, с 1 июля 2012 года до 1 января 2013 года к пиву будут предъявляться весьма жесткие требования. Совокупная масса зерна и/или зернопродуктов в сусле не должна превышать 50% массы заменяемого пивоваренного солода. После 1 января 2013 года этот показатель должен составлять до 20%.

То есть главным составляющим пива должен стать все-таки традиционный солод – как это принято в Германии, Австрии, Чехии и других «пивных» странах. Там основные ингредиенты в классических рецептах пива — солод, хмель и вода.

В этих странах допустимо использование посторонних добавок (рис, кукуруза), но в пределах 30%. А в Германии для товаров, производимых для внутреннего потребления, вообще запрещены заменители солода. Российскими же компаниями этот стандарт и близко не соблюдался. Производители при варке пива обычно предпочитают использовать как раз рис или кукурузу.

Гипотетически, установление строгой рецептуры – явление для рынка положительное. Российское пиво, наконец, должно стать продуктом, похожим на свои европейские аналоги. Также должны исчезнуть с прилавков, или, как минимум, сменить название товары, которые пивом можно назвать с большой натяжкой. Речь идет о всевозможных «пивных напитках». Которые, фактически, являются коктейлями с легким вкусом, «похожим на пиво».

К несчастью, рост качества российского пива неизбежно приведет к увеличению его цены. Отсутствие солода в пиве существенно снижает его себестоимость. Если заменители составляют 50%, то себестоимость пива снижается на 25–30%. Если солод из рецепта исключить полностью, как делают многие отечественные производители и зарубежные компании, работающие в нашей стране, экономия может достичь 50–60%.

Информационный портал MoneyVector опасается, что в результате сразу после вступления в силу нового стандарта, отечественное пиво подорожает в рознице минимум на 30-40%. Ведь производители однозначно откажутся оплачивать переход на использование в российском пивоварении солода в ущерб собственной прибыли.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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