iPad: второе пришествие

На прошлой неделе в России начались официальные продажи обновленной «таблетки» от Apple, которая призвана стать успешнее своей культовой предшественницы.

С появления iPad в прошлом году и на сегодняшний день в мире продано около 20 млн экземпляров этого устройства. Цифра ошеломляющая с учетом того, что еще в 2009 году девайсы подобного толка, по правде говоря, были вообще-то мало кому нужны. Так или иначе, переворот в умах состоялся, модель оказалась настолько ориентированной на пользователя, что вопрос: «Быть массовому рынку планшетов или не быть?» - отпал сам собой, покупатели проголосовали своими кошельками.

Сказать, что iPad 2 был ожидаемым, значит, не сказать ничего. Анонсы новинки не давали покоя фанатам продукции Apple, и, как теперь выясняется, не давали они и реального представления об этом гаджете. Да, теперь еще и беленький, да, теперь с камерами… Но чтобы ощутить, насколько iPad стал иным, нужно все-таки для начала положить рядом обе модели.

Первопроходец и последователь

Прежний iPad на фоне преемника архаичен, как бы кощунственно это ни звучало. Он тяжелее, толще. Впрочем, эффект тонкости во второй версии создается еще и скругленными краями алюминиевого корпуса. За счет этого и пользоваться новинкой стало удобнее - когда держишь iPad 2 в одной руке, он ощутимо ловчее ложится в ладонь.

В анфас новинка отличается более тонкой «рамкой» по периметру экрана. Кроме того, вверху появилась-таки фронтальная камера для видеочатов.

С тыльной стороны бросаются в глаза две вещи. Это долгожданная камера для фото-, видео­съемки и опять же для видеочатов (расположена в левом верхнем углу прямо под кнопкой включения-выключения) и дырочки динамика (слева снизу). Да, спикер как был, так и остался один: что ж, у Apple, как всегда, свой путь. И еще: когда устройство начинаешь подзаряжать, замечаешь, что, будучи подключенным, разъем здесь не полностью входит в корпус из-за все той же зализанной грани корпуса.

Важному апгрейду подверглись технические характеристики устройства. Двухъядерный процессор А5 вдвое производительнее, мощность графической системы увеличена в девять раз. А экран имеет более насыщенные цвета. И пусть навскидку усовершенствования могут быть не так заметны, сам процесс пользования стал еще более органичным, это факт. Вдобавок заряда аккумулятора в зависимости от интенсивности использования может хватить на 10 часов, как и раньше, несмотря на более мощную начинку.

Отдельного внимания заслуживает чехол, а точнее, защитная обложка для экрана. От этой сугубо утилитарной вещицы как-то не ожидаешь прорывного дизайна. Но здесь имеем дело как раз с таким случаем. Smart Cover состоит из четырех продолговатых пластинок, она мягкая, тканевая с внутренней стороны и резиновая с внешней. Способ ее крепления к устройству необычен. Благодаря специальной магнитной рейке стыковка устройства и обложки происходит одним движением, нужно только правильно расположить их относительно друг друга. Сила фиксации такова, что я брался за Smart Cover, тряс ею, а висящий внизу iPad 2 болтался из стороны в сторону, но не откреплялся.

Перед началом съемки достаточно отложить лишь одну из четырех секций обложки - и камера закрываться не будет. Одновременно обложка складывается и позволяет ставить устройство на столе, например для просмотра фильмов. Либо класть его под наклоном для интернет-серфинга или набора текста.

Кстати, выпущенная ранее док-станция iPad Keyboard Dock подходит и ко второму устройству. Только если для подсоединения к ней первого iPad приходилось освобождать его от чехла, то в случае со вторым необходимость в этом отпадает: завожу обложку Smart Cover назад, чтобы между нею и планшетом находилось крепление док-станции, и работаю: все продуманно и аккуратно.

Новый экспириенс

В момент выпуска iPad 2 состоялась премьера ряда приложений для творчества, адаптированных для Multi-Touch-экрана. Так, в GarageBand (4,99 долл.) существуют так называемые Touch Instruments: виртуальные клавишные, гитары, бас-гитары, барабанные установки и драм-машины, которые позволят как наиграть что-то самому, так и воспользоваться большим спектром заготовок: например, на пианино можно брать аккорд, нажимая при этом всего одну клавишу.

При создании собственной композиции партии инструментов получится изменять, перетаскивая их пальцем в специальную матрицу и расставляя их там, на ходу изменяя структуру музыкального произведения. Голос возможно записать на встроенный в iPad 2 микрофон. К планшету можно подключить и настоящую гитару, воспользовавшись широким перечнем усилителей и эффектов, чтобы получить любой желаемый звук. Так что созданы все условия, чтобы самостоятельно в непринужденном полуигровом режиме записать восьмидорожечную композицию.

Сенсорная версия известного приложения iMovie (предлагается за $4,99) предоставляет возможность быстро создавать любительские фильмы, монтируя воедино HD-видео, отснятое камерой «таблетки», фотографии, музыку, звуковые эффекты. Дополнительного шарма всему этому придадут возможности еще одной программы, также дебютирующей в iPad 2, - iSupr8 ($1,99). Она позволяет снимать видео, стилизованное под старинные черно-белые фильмы на 8-миллиметровой пленке, сообщает РБК daily.

Что касается игр, то появившийся в устройстве гироскоп, к примеру, вовсю эксплуатирует научно-фантастический шутер N.O.V.A. 2 ($6,99). Помимо виртуального экранного джойстика эта стрелялка от первого лица предоставляет возможность смотреть себе под ноги или в небо, наводить на противника прицел не столько джойстиком, сколько самим устройством. Виртуальное действо происходит вокруг, и для того чтобы увидеть всех нападающих врагов, нужно, держа в руках iPad 2, поворачиваться вместе с ним на все 360. Качество картинки, проработка деталей и быстрота, с которой «летает» навороченная графика, подкупают.

Словом, выпуск второго поколения законодателя мод среди планшетов снова расставил все по своим местам и лишний раз продемонстрировал, кто в этом сегменте настоящий хозяин. «Таблетку» с лучшими потребительскими характеристиками сделать, конечно, можно, но вот тягаться в качестве исполнения и шарме с сенсорными компьютерами Apple бесполезно.

Стоимость iPad 2 начинается от 19 990 рублей - за эти деньги доступен iPad 2 Wi-Fi с 16 Гб памяти.