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В Москву можно слетать за смешные деньги

31 Марта 2017, 12:32 | Дальний Восток

В Приморье открыта продажа авиабилетов компании «Аэрофлот» по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Льготный авиабилет могут приобрести несколько категорий граждан – молодежь до 23 лет, граждане свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

«Обязательное условие – перелет необходимо осуществить с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Билеты уже сейчас можно приобрести в офисах авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах», – сообщили представители авиаперевозчика.

По словам специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, ежегодная система субсидирования авиаперелетов делает полеты по России более доступными для приморцев.

«С помощью этой программы, жители края могут сэкономить на поездке в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также путешествовать и планировать свой отдых на российских курортах. Льготные билеты также позволят больше путешествовать студентам, пенсионерам, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, открытие субсидированных маршрутов налаживает и развивает транспортное сообщение между Приморским краем и европейской частью страны», – отметил заместитель начальника отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий.

Таким образом, цены субсидируемых билетов на рейс «Аэрофлота» остались на уровне прошлого года и составили по маршруту Владивосток – Москва или в обратном направлении 7 400 рублей, до Новосибирска – 5 900 рублей, до Хабаровска – 1 800 рублей и до Петропавловска – Камчатского – 6 000 рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: новосибирск  Камчатка  субсидии  авиабилет  авиа  владивосток  Хабаровск  авиаперелет  аэрофлот 



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