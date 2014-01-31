Россия значительно увеличила экспорт угля на рынки АТР

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 144,8 млн. т (+7,8%), их них: сухогрузов – до 83,4 млн.т (+6,1%), наливных грузов – до 61,4 млн.т (+10,1%). Сообщает пресс-служба ассоциации морских торговых портов.

Увеличили грузооборот и приморские порты: Восточный до 48,3 млн. т (+13,5%), Ванино до 23,8 млн. т (+16,8%), Находка до 18,4 млн.т (+8,1%), Владивосток до 14,5 млн.т (+10,0%), Де-Кастри до 7,0 млн.т (-4,9%), Посьет до 5,6 млн.т (–3,0%). Также отмечается незначительное снижение грузооборот порта Пригородное -16,3 млн.т (-0,8%),

Как отметили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, уголь - основной груз для портов Дальневосточного бассейна. Порты Приморского края - это главный путь угольного сырья на прибыльные азиатские рынки.

Напомним, в конце 2013 года в Москве было подписано соглашение о строительстве морского угольного перегрузочного комплекса в районе бухты Суходол Приморского края.

Планируется, что мощность специализированного угольного терминала в бухте Суходол составит 20 миллионов тонн в год. Объем финансирования составит 18 миллиардов рублей. Срок реализации – 2014-2019 годы.

Создание дополнительных логистических мощностей расширит возможности экспорта российского угля на Азиатско-Тихоокеанский рынок и поспособствует решению проблемы недостаточности портовых мощностей, которую в настоящее время испытывают российские угольщики.

В целом, грузооборот морских портов России за 2013 год увеличился на 3,9% по сравнению с 2012 годом и составил 589,0 млн.т.

Объём перевалки сухогрузов увеличился на 1,6% и составил 255,7 млн. т, в том числе: угля – 101,1 млн. т (+13,3%), грузов в контейнерах – 44,4 млн. т (+4,1%), минеральных удобрений – 12,9 млн.т (+24,0%), руды – 7,4 млн. т (+2,8%). Объем перевалки черных металлов сократился до 22,0 млн.т (-14,0%), зерна – до 18,3 млн.т (-23,4%), лесных грузов – до 4,4 млн. т (-25,9%).

Объем перевалки наливных грузов составил 333,3 млн. т (+5,7%), в том числе, сырой нефти – 207,5 млн. т (+4,6%).

Экспортных грузов перегружено 460,1 млн. т, что на 2,8% больше аналогичного периода прошлого года, импортных грузов – 48,4 млн. т (+7,3%), транзитных – 44,5 млн. т (+4,6%), каботажных – 36,0 млн. т (+13,2%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 46,2 млн. т грузов, что на 19,2% больше, чем за 2012 год. Объем перевалки сухогрузов увеличился на 3,1% и составил 24,6 млн.т, наливных - вырос в 1,4 раза до 21,6 млн.т. Рост перевалки наливных грузов обусловлен увеличением поставок сырой нефти на экспорт с Варандейского терминала через РПК «Белокаменка» (порт Мурманск). Грузооборот порта Мурманск составил 31,4 млн.т и вырос на 32,5%, порта Варандей – 5,4 млн.т (в 1,7 раза). Грузооборот порта Архангельск сократился до 4,4 млн.т (-14,3%), порта Витино до 2,3 млн.т (-39,6%).

Объем перевалки грузов в портах Балтийского бассейна составил 215,8 млн. т (+4,1%), в том числе: сухогрузов - 82,1 млн. т (+8,8%), наливных - 133,7 млн. т (+1,4%). Грузооборот порта Усть-Луга вырос до 62,7 млн.т (+33,8%), Большого порта С-Петербург до 58,0 млн.т (+0,3%), Высоцк – до 16,2 млн.т (+18,5%), Калининград - до 13,7 млн.т (+7,5%). В то же время сократился объем перевалки грузов в порту Приморск до 63,8 млн.т (-14,6%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 174,4 млн. т, что на 1,3% меньше, чем за 2012 год. В том числе, объем перевалки сухогрузов сократился до 62,5 млн. т (-9,6%) в основном за счет зерна, наливных грузов - вырос до 111,9 млн.т (+4,0%). Снизился грузооборот порта Новороссийск до 112,6 млн.т (-4,1%), Туапсе до 17,7 млн.т (-0,4%), Ростов-на-Дону до 10,8 млн.т (-1,7%), Кавказ до 7,9 млн.т (-15,7%). Грузооборот порта Тамань вырос в 2,6 раза до 9,5 млн.т за счёт наливных грузов.

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 7,8 млн.т грузов, что на 21,6% меньше, чем за 2012 год. Грузооборот портов снизился как за счёт сухогрузов до 3,0 млн.т (-33,8%), так и наливных грузов до 4,8 млн.т (-11,1%). Грузооборот порта Махачкала сократился на 14,7%, Астрахань на 25,5% и Оля в 2,5 раза.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.